Kindersitz mit Alarmanlage

Es gibt Kindesitze, die schlagen Alarm, wenn ein Kind im Auto vergessen wurde. In Italien sind diese Kindersitze Pflicht. Urlauber aufgepasst: Das gilt auch für Mietwagen. Genauer gesagt: In Italien müssen Kindersitze für Kinder bis zu einem Alter von vier Jahren seit dem 7. November per Gesetz mit dem Alarmsystem ausgestattet sein. Dieses soll automatisch eine Handy-Benachrichtigung verschicken, wenn ein Kind im Auto vergessen wurde. Hintergrund ist, dass in den vergangenen Jahren immer wieder Kleinkinder einen teils tödlichen Hitzeschlag erlitten haben, weil sie im Auto sitzen gelassen wurden.



Diese Pflicht gilt für alle in Italien zugelassenen Fahrzeuge. Bei einem Verstoß werden zwischen 81 und 326 Euro sowie fünf Punkte im italienischen Verkehrsdeliktsystem fällig. Wer in Italien einen Mietwagen anmietet, sollte sich also im Vorfeld bei dem Vermieter erkundigen, ob für das Fahrzeug die speziellen Kindersitze vorhanden sind, auch wenn die Pflicht für die entsprechende Ausstattung beim Vermieter liegt. "Nach dem neuen Gesetz empfiehlt es sich für Mietwagenkunden in Italien nicht, eigene Kindersitze mitzubringen", sagt Frieder Bechtel, vom Portal billiger-mietwagen.de. Zumindest gelte das für Kinder im Alter von bis zu vier Jahren.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 13.11.2019