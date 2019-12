Klare Kampfansage in der Kompaktklasse

Der Rapid ist Geschichte – die Ära Scala ist angebrochen. Die tschechische VW-Tochter Skoda legt in der beliebten Kompaktklasse kräftig nach. Das neue Modell hat einiges zu bieten.

Das Vorgängermodell war praktisch und zuverlässig, aber auch ein bisschen bieder und eben kein Hingucker. Mit neuem Konzept, neuem Design, neuer Technik und neuem Namen dreht Skoda das große Rad und will das Feld von hinten aufräumen.

Beim Hersteller ist man davon überzeugt, mit dem neuen Sprössling das A-Segment für die Marke neu zu definieren.

Was mit dem Rapid nicht gelang, soll der Scala (ab 17 350 Euro) jetzt schaffen: Dem Platzhirschen Golf die Stirn bieten und auch im so prestigeträchtigen Kompaktsegment eine wichtige Rolle spielen – eine klare Kampfansage.

Dass Skoda das Zeug dazu hat, ist längst bekannt, zumal Skoda seinen neuen Hoffnungsträger zu einem durchaus attraktiven Einstiegspreis ins Rennen schickt.

Quer durch alle Segmente haben die Tschechen in den vergangenen Jahren einen Volltreffer nach dem anderen gelandet und erfreuen sich bei der Kundschaft – besonders gerne auch bei jüngeren Leuten und im Flottenbereich – großer Beliebtheit. Nur im besonders breit aufgestellten Kompaktsegment wollte der Funke nicht so recht überspringen: Der 2012 eingeführte Rapid erfüllte die Hoffnungen nicht und blieb hinter den Erwartungen zurück.

Nun soll es der Scala richten. Und dass der einen ganzen anderen Charakter hat, ist auf den ersten Blick erkennbar. Das neue Modell steht deutlich satter auf der Straße und wirkt um Längen dynamischer. Grund dafür ist auch eine ganz neue Formensprache, die zukünftig weitere Modelle prägen soll. Neue Formen und präzise gestaltete Details verschaffen dem Fahrzeug einen emotionalen und authentischen Auftritt mit einer starken eigenen Identität. Angefangen bei einer markanten Front, über eine flachabfallende Dachlinie, bis zum straffen Heck mit kleinem Spoiler und auffälligen Rückleuchten.

Trotz seiner kompakten Abmessungen liefert der Scala für die Klasse großzügige Platzverhältnisse im Innenraum. Mit seinen Abmessungen rückt das Modell sogar nah an den Octavia heran. Zudem verfügt der Wagen mit 467 Litern Volumen über einen der größten Kofferräume seiner Klasse. Bei umgeklappter Rückbank erhöht sich das Volumen auf 1410 Liter.

Der dem Platzangebot zuträgliche Radstand von immerhin rund 2,65 Metern verleiht dem Scala darüber hinaus nicht nur eine schöne Optik, sondern wirkt sich obendrein positiv auf die Fahreigenschaften aus. Er macht auch hier eine gute Figur. Dank bequemer Sitze, guter Rundumsicht, schön direkter Lenkung und knackiger Schaltung ist der kompakte Skoda für den Alltag wie gemacht. Im dichten Stadtverkehr wuselt es sich mit dem Scala gut durch Kreisverkehre und über Kreuzungen. Über Land entpuppt sich der Scala als bequemer Kurvenfresser mit Bodenhaftung und Stabilität. Und Autobahnen muss man ebenso wenig meiden. Auch hier muss sich der Neuling nicht verstecken und überrascht mit erfreulich hoher Laufruhe.

Skoda bietet für den Scala fünf verschiedene Motorisierungen an, die alle die Abgasnorm Euro 6d-TEMP erfüllen. Darunter sind drei Benziner (95 bis 150 PS) sowie ein Diesel mit 115 PS.

Herausragend ist tatsächlich der getestete 1,6-Liter-TDI (ab 21 500 Euro). Mit seinen 115 Pferdestärken und einem maximalen Drehmoment von 250 Newtonmetern kommt der 1,3 Tonnen schwere Diesel sehr ordentlich aus dem Quark. Zehn Sekunden dauert es bis zur 100 km/h-Marke; in der Spitze sind sogar knapp 200 km/h drin. Viel wichtiger als die Höchstgeschwindigkeit ist aber der Verbrauch: Über Land lässt sich der Tscheche mit weniger als fünf Litern bewegen. Bei Vollgas auf der Autobahn sind es knapp fünfeinhalb Liter. Unter dem Strich steht im Test ein Durchschnittswert von 5,3 Litern. Mit einer Tankfüllung (50 Liter) schafft man also knapp 900 Kilometer. Auch das ist eine Kampfansage an die Konkurrenz.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 28.12.2019