Klassische Motorräder begeistern Groß und Klein

30.000 Motorrad-Enthusiasten sind am Start am Werk Mandello von Moto Guzzi. Aus ganz Europa kommen die Teilnehmer angereist. Sie alle kamen nach Mandello del Lario, um mit Gleichgesinnten eine der berühmtesten und beliebtesten italienischen Marken zu feiern. Auch Familien mit Kindern erfreuten sich am Event zwischen Abenteuer und Nostalgie. Und manch Fahrer in spe durfte schon mal probeweise aufsitzen.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Freitag, 13.09.2019