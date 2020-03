Kleiner Flitzer mit großem Spaßfaktor

Nicht nur wegen seiner knallgelben Farbe ist der Kleine eine Stimmungsrakete. Mit 140 PS unter der Haube und großzügiger Ausstattung sorgt der Suzuki Swift Sport für großen Fahrspaß.

So viel Geld für einen Kleinwagen ausgeben? Das mag sich so mancher denken, wenn er auf dem Preisschild für den Suzuki Swift Sport 1.4 Boosterjet 21 400 Euro liest. Doch für das Geld haben die Entwickler ein umfangreiches Paket geschnürt, das fast keine Ausstattungswünsche offen lässt.

Beispielsweise sind der adaptive Tempomat, die per Dual-Sensor gestützte aktive Bremsunterstützung, das Spurhaltesystem mit Lenkeingriff, Müdigkeitserkennung, das Infotainmentsystem samt Sieben-Zoll-Touchbildschirm, Navi, Bordcomputer oder die Rückfahrkamera serienmäßig inklusive. Letztere liefert auch bei schlechtem Wetter gute Bilder. Dadurch werden die etwas eingeschränkte Rundumsicht und der Mangel an Parksensoren zumindest in dem Bereich ausgeglichen.

So gut wie keine Qual kommt damit bei der Wahl der Extras auf. Denn auf der Liste steht nur ein Posten: die Metallic-Lackierung. Wer eine andere Farbe als Gelb haben möchte, muss 500 Euro zusätzlich berappen.

Doch egal für welche Couleur man sich entscheidet: Der sportliche Swift passt zu jedem, der zügig über Land fahren will, aber auch in der Stadt einen wendigen Begleiter braucht und ein (Park)-„Plätzchen“ für sein „heiliges Blechle“ finden muss.

Optisch macht der kleine Japaner eine gute Figur. Seine markanten Ecken, Kanten und auch Rundungen erinnern an einen Kraftsportler, der seine Muskeln spielen lässt. Dynamik vermitteln ebenso das breite Heck, die leicht aufsteigende Seitenlinie und das mit einem kleinen Spoiler versehene, nach hinten abfallende Dach.

Das scheint auf den schwarzen A- und B-Säulen regelrecht zu schweben. Regelrecht ins Auge stechen der große Wabenkühlergrill und – als i-Tüpfelchen – der verchromte Doppelrohrauspuff.

Im Inneren dominieren bis auf das Lederlenkrad nicht ganz so edle Stoffe. Die Verkleidung besteht aus Hartplastik. Rote Einlagen und Ziernähte lockern das Ganze jedoch auf und sorgen für einen gewissen Chic.

Selbst etwas sportlich sein sollte, wer mit dem Wagen Gepäck befördern möchte. Da sich die Rücksitzbank asymmetrisch oder ganz umklappen lässt, kann zwar allerhand eingeladen werden. Leider muss das Ganze aber über eine recht hohe Ladekante gewuchtet werden.

Wie es sich für einen Sportler gehört, haben die Designer den Kleinen mit Sportsitzen samt integrierter Kopfstütze ausgestattet. Während die Kopffreiheit für den Fahrer und seinen Nebensitzer gut ist, sind die Sitzflächen recht eng geschnitten. Allerdings bieten sie einen guten Seitenhalt. Auf der Rückbank sind zwar drei Sitze ausgewiesen. Der Platz für die „Hinterbänkler“ ist aber nicht üppig.

Gespart haben die Entwickler auch am Gewicht des in der Sport-Variante ausschließlich mit Sechsgang-Schaltgetriebe erhältlichen Japaners. Und das war gut so.

Der Suzuki Swift Sport wiegt nur knapp eine Tonne. Damit hat der 1,4-Liter-Turbomotor mit 140 PS sowie einem Drehmoment von 230 Newtonmetern leichtes Spiel und sorgt so für viel Fahrvergnügen – auch wenn der Wagen relativ straff gefedert ist.

Auf jeden Fall macht der Swift seinem Zweitnamen „Sport“ alle Ehre. Die Lenkung reagiert direkt auf jede Bewegung. Enge Kurven sind für ihn ein Kinderspiel. Dabei liegt er satt auf der Straße.

Beim Gasgeben beispielsweise nach einem Stop an der roten Ampel vermittelt der Wagen einem das Gefühl, als ob er nur darauf gewartet habe, losspurten zu dürfen. Auch wenn kein Kavalierstart geplant ist, können da schon mal die Reifen quietschen. Doch es dauert nicht lange, die richtige „Dosierung“ herauszufinden.

Nicht das geringste Problem stellen Steigungen für den Wagen dar. Zielstrebig zieht der Kleine nach oben, ohne an Schwung zu verlieren. Dabei hält sich der Geräuschpegel durchaus im Rahmen. Wird das Gaspedal durchgedrückt, brummt er wie ein Großer.

Manchmal kann es vorkommen, dass beim Schalten die Gänge leicht haken. Das ist ebenso Gewohnheitssache wie das Einsetzen des Begrenzers bei 6000 Umdrehungen, bevor die Nadel des Drehzahlmessers in den roten Bereich springt.

Die Höchstgeschwindigkeit beträgt laut Werksangaben 210 Stundenkilometer. Ob ein solches Tempo nötig ist, muss jeder für sich selbst entscheiden. Auf jeden Fall braucht der Kleinwagen bei hohem Tempo und Wind eine feste Hand am Lenkrad. Denn er neigt auf geraden Strecken etwas dazu, Spurrillen nachzulaufen.

Bei einem Mix aus Stadtverkehr, Überland- und Autobahnfahrten ergab sich im FN-Test ein Spritverbrauch von 6,8 Litern Superbenzin auf 100 Kilometer.

