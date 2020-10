Kleiner Mild-Hybrid für den Skoda Octavia

Die Motorenpalette des Skoda Octavia bekommt Nachwuchs: Das Kompaktfahrzeug gibt es nun mit einem Mild-Hybrid-Antrieb. Der 1,0 TSI e-Tec leistet 81 kW/110 PS und ist mit Sieben-Gang-Direktschaltgetriebe kombiniert. Diese Motorisierung steht sowohl für die Limousine als auch die Kombivariante in den Ausstattungslinien Ambition und Style sowie für das umfangreich ausgestattete Sondermodell First Edition zur Wahl.



Der Antrieb setzt auf einen 48V-Riemen-Startergenerator und eine 48V-Lithium-Ionen-Batterie. Der Akku mit einem Energieinhalt von 0,6 kWh befindet sich unter dem Beifahrersitz und wird ausschließlich durch Bremsenergie-Rückgewinnung aufgeladen. Über einen Gleichspannungswandler kann er auch die 12V-Starterbatterie mit Strom versorgen. Bei Bedarf unterstützt die Mild-Hybrid-Technologie den Motor mit einem elektrischen Boost von bis zu 50 Newtonmeter und ermöglicht den e-Tec-Modellen, mit komplett abgeschaltetem Motor zu "segeln". In der Summe sollen diese Maßnahmen den Kraftstoffverbrauch um bis zu 0,4 Liter je 100 Kilometer senken.



Der Einstiegspreis für den Octavia Ambition in Verbindung mit dem 1,0 TSI e-Tec DSG 81 kW/110 PS liegt bei 26.572 Euro inklusive 16 Prozent Mehrwertsteuer, der Octavia Combi Ambition startet mit 27.255 Euro.

