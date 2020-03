Kluge Klimaanlagen gegen Keime

Moderne Klimaanlagen und Luftfilter sorgen für reine Luft im Auto. So ist es beispielsweise bei der Climatronic in neuen Skoda-Modellen. Sensoren überwachen die Luftqualität, Filter wirken antibakteriell und binden Gerüche. Das Air Care-System erkennt erhöhte Pollen- oder Feinstaubkonzentrationen und steuert automatisch gegen.



Optimal gelingt das aber nur, wenn Innenraumfilter regelmäßig gewechselt werden, idealerweise im Frühling, teilt der Hersteller mit. Die Innenraumfilter schützen jedoch nicht vor Viren.



Mit den Innenraumfiltern und intelligenten Klimaanlagen hält man laut Hersteller bis zu 99 Prozent der Pollen sowie viele Feinstaubpartikel aus den Innenräumen der entsprechend ausgestatteten Fahrzeuge heraus. Damit will Skoda die Fahrsicherheit für Allergiker und Menschen mit chronischen Atemproblemen sowie den Komfort für alle Passagiere erhöhen. Das gilt besonders für empfindliche Menschen und Kinder - beispielweise in Städten und Regionen, die mit Feinstaub belastet sind.



Die Climatronic mit Air Care-System ist im neuen Octavia sowie im Karoq, Kodiaq und Superb serienmäßig oder als Option verfügbar. Sie misst mithilfe verschiedener Sensoren die Luftqualität und die Luftfeuchtigkeit im Innenraum. Erkennt sie eine zu starke Verschmutzung der Innenraumluft, aktiviert sie automatisch die Umluftfunktion: So gelangt keine weitere verschmutzte Luft von außen ins Fahrzeug und die vorhandene Luft wird durch interne Umwälzung gesäubert.



Bei dieser Zirkulation wird die Luft jedes Mal wieder durch den Aktivkohle-Innenraumfilter des Air Care-Systems geleitet. Er filtert nicht nur kleine Partikel, sondern wirkt auch antibakteriell und hält Keime aus dem Innenraum fern.

