Knaus Tabbert: Sparen bei den Extras

Mehr Ausstattung zum besonders günstigen Preis: Bei diesem Thema ist Wohnmobil- und Caravanhersteller Knaus Tabbert nach eigenen Angaben weit vorne. Man habe markenübergreifend diverse Modelle und Ausstattungspakete mit attraktiver Mehrwertausstattung zu enormen Preisvorteilen im Angebot, heißt es bei den Jandelsbrunnern selbstbewusst.



Dabei reicht das Portfolio von 36.690 Euro für den Weinsberg CaraBus / CaraTour 540 MQ bis zum Knaus Sun I 900 ab 105 490 Euro. Für alle Grundrisse der teilintegrierten Reisemobile Van TI und Sun TI sowie den Vollintegrierten Van I hat Knaus beispielsweise die üppig ausgestattete Platinum Selection aufgelegt. "Der Preisvorteil beträgt je nach Modell und Grundriss bis zu 21.678 Euro", so ein Sprecher.



Bis zu 15.840 Euro lassen sich beim mit 1.300 verkauften Exemplaren im Jahr 2018 in Deutschland und Europa meistverkauften Reisemobil sparen, dem Weinsberg CaraCompact Edition [PEPPER]. Das Editionsmodell mit 160-PS-Motor ist in zwei Grundrissen für 51.999 Euro erhältlich. Ähnliche Angebote gibt es auch für die restliche Modellpalette vom Knaus Boxstar bis zu Weinsberg CaraBus und CaraTour.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Donnerstag, 08.08.2019