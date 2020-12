Kofferraum oft kleiner als gedacht

Wieviel Gepäck passt in den Kofferraum? Experten vom ADAC haben genau nachgemessen und Überraschendes festgestellt: "Viele Marken runden die Volumenangabe großzügig nach oben auf", teilt der Automobilclub mit. Besonders auffällig seien die Unterschiede zwischen Messung und Herstellerangabe bei teuren Modellen.



Mit 325 Litern bestünde die größte Differenz zwischen Herstellerangabe und ADAC-Messwert beim VW Sharan (Hersteller: 955 Liter, ADAC: 630 Liter). Mehr als 240 Liter Unterschied werden beim Volvo XC90 festgestellt (Hersteller: 721 Liter, ADAC: 475 Liter). Bei Modellen im preisgünstigeren Segment seien die Differenzen eher gering, zum Beispiel beim Dacia Duster (Hersteller: 413 Liter, ADAC: 410 Liter).



Bei Limousinen mit Schräg- oder Stufenheck seien die Unterschiede geringer als bei SUV und Vans. Einzelne Fahrzeuge wie zum Beispiel der Toyota Aygo AB1 hätten sogar einen größeren Kofferraum als vom Hersteller angegeben.



Die teils großen Unterschiede zwischen Herstellerangabe und Messungen kommen dadurch zustande, dass die Messmethoden für die Hersteller nicht verbindlich geregelt sind. So rechnen einige Hersteller zum Beispiel die Ersatzradmulde zum Kofferraumvolumen hinzu. Angaben der Hersteller sind daher nur wenig miteinander vergleichbar.



In der ADAC-Messung wird der Kofferraum mit Schaumstoffquadern jeweils bis zur Unterkante der Abdeckung, des Abdeckrollos beziehungsweise der hinteren Fenster beladen. Außerdem werden variabel einstellbare Bauteile wie eine verschiebbare Rücksitzbank in eine einheitliche Stellung gebracht. Durch dieses Vorgehen werden die Kofferraumvolumina miteinander vergleichbar.



Der ADAC rät Verbrauchern, Herstellerangaben immer nur als groben Richtwert zu betrachten und vor dem Kauf eines Autos stets auszuprobieren, ob wichtige größere Gegenstände wie zum Beispiel ein Kinderwagen in den Kofferraum passen.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Dienstag, 29.12.2020