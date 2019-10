Koloss kombiniert Komfort und Kraft

30 Jahre, doch der Land Rover Discovery wird immer jünger. Die neueste Generation trägt ein linientreues, aber modernes Blechkleid. Und die Leistungsfähigkeit ist so hoch wie nie zuvor.

Dieser Gigant der Straße ist wahrlich respekteinflößend. Der Land Rover Discovery ist ein echtes Großkaliber. Die neueste Generation knüpft nahtlos an die inzwischen fast drei Jahrzehnte andauernde Erfolgsgeschichte des komfortablen Geländewagens an. Gleichzeitig setzt das Familien-SUV neue Maßstäbe in puncto Leistung, Komfort, Sicherheit und Ausstattung.

Aber auch mit Blick auf Stil und Design. Denn das inzwischen fünfte Element der Baureihe glänzt durch ein frisches, hochwertiges und dynamisches Erscheinungsbild.

Der neue Discovery sieht ganz anders aus als sein Vorgänger. Und doch ist er immer noch unverkennbar ein Discovery. Den Designern gelang es, diesen Spagat perfekt zu meistern. Mit dem Ergebnis, dass der fast zweieinhalb Tonnen schwere Koloss ein Fest für das Auge ist.

Land Rover hat sein Triebwerksangebot um einen neuen Twinturbodiesel erweitert: Hinter dem Motorenkürzel SDV6 verbirgt sich ein neuer, bärenstarker Selbstzünder in V6-Anordnung mit drei Litern Hubraum (Testversion). Das Aggregat stellt dem Discovery satte 306 PS Leistung und ein Drehmomentmaximum von 700 Nm zur Verfügung.

Damit beschleunigt der britische 4x4-Gigant in nur 7,5 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h – gleichzeitig kann er bis zu 3,5 Tonnen Anhängelast an den Haken nehmen. Für den Transport von geräumigen Wohnwagen oder Pferdeanhängern ist also bestens gesorgt.

Auch bei der neuen Discovery-Generation haben Kunden die Wahl zwischen den Ausstattungsvarianten S, SE, HSE und HSE Luxury. Die Preisliste startet bei 56 600 Euro für den Discovery mit 2,0-Liter-Si4-Benzinmotor und 300 PS in der Ausstattung S. Der neue Twinturbodiesel ist ab 67 200 Euro in Kombination mit der SE-Ausstattung erhältlich.

Die fünfte Discovery-Generation nimmt an mehreren Stellen Markenzeichen der Modellreihe auf. Zum Beispiel mit der Stufe im Dach, die bislang jeden Discovery kennzeichnete. Sie ist laut Land Rover „die elegante Gestaltungslösung für ein praktisches Erfordernis“. Denn dank des im hinteren Teil leicht erhöhten Dachs genießen auch die Passagiere der dritten Sitzreihe reichlich Kopffreiheit. So besitzt das mächtige SUV nach wie vor die modelltypische „Theaterbestuhlung“: Jede Sitzreihe ist ein wenig höher angeordnet als die vor ihr.

Tradition wahren auf der einen Seite. Mit der Zeit gehen auf der anderen: Land Rover hat den Discovery mit einer Vielzahl moderner Technikdetails bestückt, die den automobilen Alltag komfortabler und leichter machen. Ein besonderes Glanzstück ist dabei neben all den Assistenzsystemen, die der Markt aktuell zu bieten hat, „Intelligent Seat Fold“: Dank der Weltneuheit können die Sitze der zweiten und dritten Reihe mit minimalem Aufwand per Fernbedienung neu konfiguriert, verschoben, um- und aufgeklappt werden. Via Smartphone-App wird der Discovery zum Verwandlungskünstler. Während man noch im Geschäft an der Kasse steht, kann das Ladeabteil des noblen Briten auf eventuelle große oder sperrige Einkäufe vorbereitet werden. Bei der Rückkehr ist der Wagen für alle Transportaufgaben gewappnet.

Komfort wird großgeschrieben – ganz besonders im Inneren des geräumigen SUV. Hochwertige Materialien wie Windsor-Lederbezüge oder Eiche-Echtholzdekore zählen zu den möglichen Optionen und machen den Discovery – wenn man will und das nötige Kleingeld hat – zum Luxusliner. Das Fahren dieses Wagens macht aber auch ohne edles Gehölz und feine Bezüge großen Spaß.

Zunächst kommt es einem vor, als sitze man im Führerhaus eines modern ausgestatteten Trucks. Hohe Sitzposition, viel Raum und Übersicht. Alles ist größer und robuster als in einem „normalen Pkw“. Daran gewöhnt man sich schnell. Mehr noch. Die Vorzüge dieser Art der Fortbewegung lernt man schnell zu schätzen. Einer der Hauptgründe, warum die SUV-Sparte so beliebt ist. Beim Discovery werden diese Faktoren allerdings quasi auf die Spitze getrieben. Das gilt auch für die Fahrleistungen. Der Koloss, der Komfort und Kraft auf besondere Weise miteinander kombiniert, kommt mit jedem Terrain gut zurecht. Im Gelände macht ihm so schnell keiner etwas vor. 283 Millimeter Bodenfreiheit und 900 Millimeter Wattiefe sind Werte, die das eindrucksvoll unterstreichen. Der Discovery gibt nicht nur Geländetauglichkeit vor, er ist ein waschechter Offroader, der es mit jedem Untergrund aufnimmt. Bleibt höchstens die Frage, ob man sich mit dem schicken und alles anderen als billigen Kraxler tatsächlich in die Wildnis wagt und Kratzer am teuren Lack in Kauf nimmt.

Auf befestigten Straßen macht der britische Alleskönner auf jeden Fall eine nicht minder gute Figur. Gerade mit dem starken Diesel bringt der Wagen ordentlich Schubkraft auf den Asphalt und ist aufgrund seiner hohen Laufruhe für die Langstrecke wie gemacht. In Kombination mit seinen Qualitäten als Lademeister (bis zu 2500 Liter passen rein) verdient er sich die Bezeichnung Familien-SUV ganz locker und leicht.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 12.10.2019