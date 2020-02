Komfortabler Kombi mit Stecker

Kia bietet als erster Hersteller auf dem deutschen Markt in der Kompaktklasse einen Hybrid-Kombi mit Stecker an: Der neue Ceed Sportswagon Plug-in Hybrid, der am 7. März seine Markteinführung feiert, schafft im reinen Elektrobetrieb bis zu 60 Kilometer. Dadurch kann der Teilzeitstromer kurze Strecken und tägliches Pendeln emissionsfrei und mit niedrigen Betriebskosten absolvieren. Für den Alltag ist das in der Regel absolut ausreichend.

Per Knopfdruck lässt sich der reine Elektrobetrieb genauso aktivieren, wie eine Automatik, die je nach Fahrsituation den 105 PS starken Benzinmotor zuschaltet. Unterdessen lässt sich der Akku durch Rekuperation teilweise wieder aufladen.

Der Vorverkauf für das neue Modell, das in den drei Ausstattungsvarianten „Vision“ (ab 34 990 Euro), „Spirit“ (ab 36 190 Euro) und „Platinum Edition“ (ab 41 190 Euro) erhältlich sein wird, hat bereits begonnen. „Die Nachfrage ist bereits erfreulich hoch“, sagte Steffen Cost, Geschäftsführer von Kia Motors Deutschland, bei der Fahrvorstellung des neuen Ceed Plug-in Hybrid in Nizza.

Nach dem fünften Rekordjahr in Folge mit beinahe 70 000 verkauften Fahrzeugen in Deutschland ist auch 2020 für die Koreaner verheißungs voll gestartet. Mit dem neuen Teilzeitstromer legt Kia die Latte im Segment hoch und setzt ein Ausrufezeichen.

„Unsere erfolgreiche Ceed-Familie wächst weiter. Gleichzeitig halten wir an unserer konsequenten Elektrifizierungsstrategie fest und sind zuversichtlich, dass wir Ende des Jahres in mehr als 21 Prozent unserer Fahrzeuge eine alternative Antriebstechnik haben“, betonte Cost.

Optisch unterscheidet sich der Plug-in Hybrid kaum von seinen Geschwistern. Bei identischen Abmessungen ist das teilelektrische Modell – abgesehen von den Typenschildern und der Ladeklappe am vorderen linken Kotflügel – lediglich an markanteren Stoßfängern und dem geschlossenen Kühlergrill erkennbar.

Aufgrund der Platzierung der Batterie im Unterflurfach des Ladebodens entstehen keinerlei Einbußen beim Platzangebot für die Insassen. Lediglich das Ladevolumen sinkt um rund 190 auf 437 bis 1506 Liter (Verbrenner: 625 bis 1694 Liter). Unterdessen bietet der Innenraum den gewohnten Kia-Komfort und leistet seinen Beitrag zum insgesamt guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Bereits in der Grundausstattung hat das Modell mehr Ausstattung zu bieten, als viele Konkurrenten in der Kompaktklasse.

Das gilt insbesondere für den Komfort- und Unterhaltungsbereich, aber auch für das Thema Sicherheit, das beim Ceed keine Wünsche offen lässt.

Erste Fahreindrücke auf den kurvigen Straßen im Umland Nizzas waren vielversprechend. Die 60 Kilometer elektrische Reichweite sind absolut realistisch.

Noch dazu liegt der Elektro-Ceed gut auf der Straße und ist ein komfortabler und geräumiger Wegbegleiter, der trotz Batterie im Unterboden genug Platz für Kind und Kegel bietet.

