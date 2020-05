Kommunikation in Echtzeit

Wenn Fahrzeuge miteinander vernetzt sind und sich mit der Verkehrsinfrastruktur in Echtzeit austauschen, reduziert das sowohl das Unfallrisiko als auch Emissionen. Denn im Straßenverkehr ergeben sich häufig Situationen, die der Fahrer nicht vollständig überblicken kann.

Radar-, Ultraschall- und Videosensoren sind die Augen moderner Fahrzeuge. Sie erfassen das Verkehrsgeschehen um Fahrzeuge herum, können aber weder um eine Straßenecke, noch hinter Hindernisse schauen. Direkte Kommunikation ermöglicht es, dass die Fahrzeuge untereinander und mit ihrer Umgebung Daten in Echtzeit austauschen – auch weit über den Sichtbereich hinaus. Das Forschungsprojekt 5G NetMobil hat in den vergangenen drei Jahren mit 16 Partnern aus Forschung, Mittelstand und Industrie daran gearbeitet, solche Herausforderungen der automobilen Echtzeit-Kommunikation zu lösen. Denn damit das vollvernetzte Fahren Realität werden kann, muss die direkte Kommunikation zwischen den Fahrzeugen und mit der Infrastruktur zuverlässig funktionieren. Die Partner des Projekts 5G NetMobil entwickeln beispielsweise einen Kreuzungsassistenten, der Fußgänger und Radfahrer an unübersichtlichen Kreuzungen schützt. Eine in der Infrastruktur verbaute Kamera erkennt die Fußgänger und warnt Fahrzeuge innerhalb weniger Millisekunden, um kritische Situationen zu verhindern.

Ein anderes Beispiel ist das „Platooning“: Künftig können sich Nutzfahrzeuge in sogenannten Platoons zusammenschließen und in geringem Abstand zueinander fahren. Das automatisierte Windschattenfahren in der Kolonne reduziert den Kraftstoffverbrauch und erhöht die Sicherheit auf Autobahnen. mid

