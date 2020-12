Kompakter Kombi hat viel zu bieten

Mit der zwölften Generation seiner erfolgreichen Corolla-Baureihe bietet Toyota ein starkes Modell im C-Segment. Der Touring Sports hat viel zu bieten, auch und besonders in der Hybrid-Version.

Corolla kennt jeder. Das Erfolgsmodell ist gewissermaßen ein automobiles Urgestein. Doch die zuverlässige Speerspitze der Toyota-Palette ist jung und fit geblieben.

Immer am Puls der Zeit, stets auf dem neuesten Stand der Technik. Generation zwölf ist dafür ein eindrucksvoller Beleg – technisch und optisch, aber auch mit Blick auf die Fahreigenschaften.

Der getestete Kompaktkombi mit der Bezeichnung Touring Sports (TS, ab 22 900 Euro) wurde parallel zu den klassischen Varianten Schrägheck (ab 20 990 Euro) und Limousine (ab 27 990 Euro) entwickelt und tritt als eigenständiges Modell auf.

Wie die Geschwister punktet der TS sofort mit seiner dynamisch-prägnanten Front. Breite, sehr schmal geschnittene Scheinwerfereinheiten sind gekonnt in die markante Front integriert. Zusammen mit dem dominanten Grill vermitteln sie Kraft und dezente Aggressivität. Dies haben alle Karosserievarianten des Corolla gemeinsam. Ab der B-Säule ist der Kombi jedoch ein gänzlich eigenständiges Fahrzeug.

Klare Linien und die schwungvolle Dachlinie verleihen dem Fahrzeug die Eleganz und Robustheit eines klassischen „Shooting Brake“. Zusätzlich zu den muskulös ausgestellten Radhäusern rücken die Räder noch weiter nach außen, um den niedrigeren Schwerpunkt des Touring Sports weiter zu betonen.

Wie bei der Limousine zeichnet sich die Heckansicht durch eine kraftvoll gezeichnete Schulterpartie oberhalb der Hinterräder aus. Hinzu kommen LED-Rücklichteinheiten, deren spezielles Design die kraftvolle Breite des neuen Corolla ebenfalls unterstreicht.

Die deutlich flacher angewinkelte Rückscheibe rundet den beeindruckenden Gesamtauftritt ab.

Im Vergleich zur Schrägheckversion rückt das in der Kofferraumklappe positionierte Nummernschild etwas nach oben. Die tiefere Ladekante erleichtert das Be- und Entladen und verstärkt zudem den Premium-Charakter des TS. Der tief nach unten gezogene hintere Stoßfänger greift die von Toyota so bezeichneten „Katamaran-Finnen“ des Frontspoilers auf und beherbergt beim 2,0-Liter-Hybridmodell (Test) einen doppelflutigen Auspuff.

Trotz kürzerer Achsüberhänge ist das neue Modell 5,5 Zentimeter länger als sein Vorgänger. Der Radstand legte um satte zehn Zentimeter zu. Gleichzeitig wuchs der Abstand zwischen Vorder- und Rücksitzen um knapp fünf Zentimeter. Hierdurch profitieren die Passagiere im Fond von der größten Beinfreiheit im Segment.

Der neue Hybridantrieb mit 2,0 Litern Hubraum leistet 180 PS und entwickelt ein Motordrehmoment von 192 Nm. Der von einer Nickel-Metallhydrid-Batterie mit Strom versorgte 650 Volt-Elektromotor liefert weitere 80 kW und stellt ab der ersten Umdrehung ein zusätzliches Drehmoment von 202 Nm zur Verfügung. Das System bietet dem Fahrer mehr Leistung, einen Sportmodus sowie die Funktionalität eines sequenziellen Sechsgang-Getriebes mit Schaltwippen am Lenkrad.

Auch darüber hinaus ist der neue 2,0-Liter-Hybridantrieb laut Toyota einzigartig in diesem Fahrzeugsegment: Kein anderer konventioneller Antriebsstrang weise die gleiche Kombination aus Agilität und niedrigen Emissionen auf.

Zahlreiche Maßnahmen sorgen dafür, dass die Mehrleistung mit höherer Kraftstoffeffizienz, geringeren Emissionen und größerer Laufruhe einhergehen kann. Die Höchstgeschwindigkeit, die der Corolla mit 2,0-Liter-Hybridantrieb rein elektrisch erreicht, liegt bei mehr als 115 km/h. Die Systemsteuerung verhindert dabei ein Anspringen des Verbrennungsmotors ohne Gasbefehl speziell dann, wenn der Vierzylinder noch kalt ist. Das spart Sprit und trägt dazu bei, dass der Zweiliter-Hybrid nur 3,7 Liter Superbenzin auf 100 Kilometern braucht. Dieser Wert, den Toyota angibt, ist in der Praxis gar nicht so weit weg. Zwardürfte es sehr schwierig werden, unter normalen Bedingungen die vier Liter zu unterschreiten. Weniger als fünf Liter sind aber auf jeden Fall drin. Im Test waren es 5,4 Liter.

Komplett neu entwickelt wurde das Interieur-Design. Es verbindet ein großzügiges Platzangebot mit einem fortschrittlich und schlüssig gestalteten Innenraum, der mit modernen Materialien, frischen Farben und Bezugsstoffen ein hohes Qualitätsniveau erreicht.

Zu den Schlüsselelementen zählt das neu und um 2,4 Zentimeter flacher gestaltete Instrumentenbrett. Es verbessert die Sicht auf die Straße, obwohl auch die Sitzposition auf der Fahrer- und Beifahrerseite tiefer angesiedelt wurde. Die breitere und höhere Mittelkonsole verstärkt diesen Eindruck.

Das beheizbare Lenkrad rundet mit seiner überarbeiteten Anordnung von Schaltern das Bedienkonzept des neuen Corolla ab. In der Instrumententafel informiert ein sieben Zoll großes Multifunktions-Display. Hinzu kommen ein zentral positionierter Multimedia-Monitor (acht Zoll) sowie eine Vielzahl von Extras, die sich auf dem neuesten Stand der Technik befinden. Hier bietet Toyota je nach Ausstattungsversion („Corolla“, „Comfort“, „Club“ und „Lounge“) eine recht große Bandbreite.

