Konzert mit Auto-Boxen übertragen

Zwei Exemplare des Porsche Panamera mit Burmester-Soundsystem drehen auf: Sie stehen im Stuttgarter Dorotheen-Quartier und übertragen live ein klassisches Konzert aus der Liederhalle. In dem Stuttgarter Konzertsaal gastiert das Leipziger Gewandhausorchester. Zusätzlich ist das Konzert im Restaurant Sansibar über Burmester-Anlagen zu hören.



"Wir sind stolz auf die Kooperation mit dem Gewandhausorchester und freuen uns, dass wir durch die Live-Übertragung einer breiten Öffentlichkeit den Genuss eines seiner Konzerte ermöglichen können", sagt Uwe-Karsten Städter, Vorstand für Beschaffung bei Porsche und innerhalb des Vorstandes Pate des Gewandhausorchesters. "Wir sehen es als eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe an, Kultur möglichst allen Menschen an den unterschiedlichsten Orten zugänglich zu machen."



Das Gastspiel des Gewandhausorchesters beginnt am 24. Oktober 2019 um 20 Uhr und eröffnet die Meisterkonzertsaison in der Stuttgarter Liederhalle. Das Programm wird von Gewandhauskapellmeister Andris Nelsons geleitet. Es umfasst Werke von Gustav Mahler, Robert Schumann, Richard Wagner und Felix Mendelssohn Bartholdy.



Die Panameras stehen bereits ab 10 Uhr für ein Probesitzen im Dorotheen-Quartier bereit. Experten des High-End-Audio-Herstellers Burmester beantworten Fragen zum besonderen Klang des Fahrzeug-Soundsystems. Am Abend bietet das Restaurant Sansibar zudem ein besonderes Vier-Gänge-Menü an, für das noch Plätze reserviert werden können.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Montag, 21.10.2019