Kooperation mit Boeing: Porsche geht in die Luft

Die einen sagen Lufttaxi dazu, die anderen nennen es Urban Air Mobility (UAM). Und in beiden Versionen gibt es unterschiedliche Bereiche. In der Premium-Liga wollen sich Porsche und Boeing zusammen etablieren. Eine erste Absichtserklärung fixiert das gemeinsame Ziel, die Zukunft urbaner Fluggeräte zu untersuchen.



Dazu werden die Chancen und das Potenzial von UAM analysiert und potenzielle Anwendungsbereiche ermittelt. Parallel dazu entwickeln die Stuttgarter mit dem Flugzeughersteller und dessen Tochter Aurora Flight Sciences ein rein elektrisch angetriebenes Fluggerät, das senkrecht starten und landen kann.



Für Porsches Vertriebsvorstand Detlev von Platen ist dieser Schritt nur logisch. Porsche entwickle sich vom Sportwagenhersteller zur Marke für Premium-Mobilität - "und das kann langfristig auch die dritte Dimension umfassen", so der Manager.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Donnerstag, 10.10.2019