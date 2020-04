Kostenlose Pannenhilfe für Helden der Krise

Altenpfleger, Krankenschwester und Menschen die in Supermärkten oder Apotheken ihrem Job nachgehen: Sie alle arbeiten in der Corona-Krise in sogenannten "systemrelevanten Berufen". Deshalb müssen sie immer und überall mobil bleiben, Pannen können sie sich nicht erlauben. Deshalb leistet der ACV Automobil-Club Verkehr für all diese Helden der Krise ab sofort kostenlos Pannenhilfe - unabhängig davon, ob eine Mitgliedschaft besteht.



Die Leistung umfasst neben der Pannenhilfe auch das Abschleppen bis zur nächsten Fachwerkstatt sowie die Möglichkeit, einen Mobilitätskostenzuschuss in Höhe von 50 Euro zu beantragen für einen Mietwagen oder ein Taxi. Die kostenlose Pannenhilfe gilt zunächst einmal bis zum Ende der Ausgangsbeschränkungen, mindestens jedoch bis Ende April 2020. Betroffene erreichen die Notrufzentrale per Telefon unter der Nummer 0221-75 75 75.



"Die Krise ermöglicht uns einen neuen Blick auf unsere Mobilität. Wir sehen überdeutlich, wie sehr wir alle von der Arbeitsleistung der Menschen in systemrelevanten Berufen abhängen. Wir brauchen jetzt Ärzte, Krankenpfleger, Angestellte im Supermarkt, aber auch Lkw- und Bus-Fahrer und Lokführer", sagt ACV-Geschäftsführer Holger Küster.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Dienstag, 07.04.2020