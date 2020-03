Künstliche Intelligenz beflügelt Brummis

Weniger Emissionen, mehr Effizienz, deutliche Kosteneinsparungen: Die Künstliche Intelligenz (KI) findet bereits heute in der Nutzfahrzeugbranche Anwendung. So können intelligente Algorithmen etwa ideale Transportrouten planen oder den Transportbedarf von morgen prognostizieren. Dadurch werden Brummis optimal ausgelastet und Leerfahrten vermieden.



Und nicht nur das: In der Produktion macht KI durch intelligente Bilderkennung Qualitätskontrollen effizienter und zuverlässiger. Nicht zuletzt werden künftig selbstlernende Algorithmen autonom fahrende Nutzfahrzeuge ins Rollen bringen und dafür sorgen, dass sich die Kolosse autark auf Verkehrssituationen einstellen. Auch im Lkw-Handel findet KI bereits Anwendung und sorgt für transparentere Preis- und Wertminderungsprognosen.



Nadja Sörgel, General Manager bei Tradus, Online-Handelsplatze für gebrauchte Nutzfahrzeuge, sieht Potenzial für die Trendtechnologie insbesondere im Handel: "Nutzfahrzeuge sind das Rückgrat unserer Wirtschaft. Laut dem Verband der Automobilindustrie schultert die Branche mit ihren gut 180.000 Beschäftigten rund 70 Prozent der Güterverkehrsleistung in Deutschland. Jeden Tag sind 2,8 Millionen Nutzfahrzeuge unterwegs, die unseren Müll entsorgen, Personen im Öffentlichen Nahverkehr befördern und uns mit Dingen des täglichen Bedarfs beliefern. Deshalb muss der Handel mit ihnen möglichst einfach und reibungslos sein. Und genau hier kommt KI ins Spiel."

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 04.03.2020