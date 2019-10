Lada Vesta Cross Luxus zum Sonderpreis

Die Ausstattung ist fast schon luxuriös, der Preis ist heiß: Lada Deutschland erlässt bis Ende Oktober 2019 seinen Kunden die Mehrwertsteuer - wenn sie sich für einen Vesta Cross Luxus AMT mit Vorverkaufszulassung entscheiden.



Das AMT steht bei der russischen Marke mit Renault-Zutaten für ein automatisiertes Schaltgetriebe, zu dem Lada folgendes erklärt: "Dieses wählt flexibel aus einer Vielzahl voreingestellter Programme das zum Fahrverhalten optimal geeignete Programm aus, egal ob sportlich dynamisch oder passiv sparsam." Und: Das Getriebe könne auch per Hand geschaltet werden.



Mit an Bord des SUV-Crossover-Kombis sind Zutaten wie das Multimedia-System mit 7-Zoll-Touch-Screen, Navigation und Bluetooth-Freisprecheinrichtung, eine Rückfahrkamera mit Warnsignal bei möglicher Kollisionsgefahr, Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Bedientasten am Lenkrad für Multimedia-System und Tempomat plus Licht- und Regensensoren. Den Antrieb übernimmt ein 1,6-Liter-Benziner mit 75 kW/102 PS.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Freitag, 11.10.2019