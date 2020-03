Ladestationen: PSA setzt auf Partner

E-Mobilität steht und fällt mit dem Lade-Komfort. Der französische Autokonzern PSA hat nun europaweit Partner für die Installation von Ladestationen ausgewählt. Dabei geht es auch um Lademöglichkeiten in Ein- und Mehrfamilienhäusern. Verfügbar sein sollen auch Lösungen für Geschäftskunden.



"Dank unserer Partnerschaften haben unsere Kunden Zugang zu einem vollumfänglichen Service im Hinblick auf Kauf und Installation ihrer Ladestationen und werden sachkundig unterstützt bei den damit verbundenen Verwaltungsformalitäten und Subventionsansprüchen", sagt Alexandre Guignard, Vizepräsident des Bereichs "Low Emission Vehicles" bei PSA.



Die PSA-Gruppe (Peugeot, Citroen, DS und Opel) und ihre empfohlenen Partner bieten mehrere Komplettlösungen an. Dazu gehören eine einzige Anlaufstelle für alle Kunden der Groupe PSA sowie ein Online-Audit, in dem sich Kunden die Durchführbarkeit der Installation bestätigen lassen können, die Installation der Ladestationen durch qualifizierte Fachkräfte und ein Call-Center.



Die Partner für Ladelösungen und Installation an den europäischen Standorten heißen EVBox, Delta Electronics, Enel X, Pod Point, Juice Technology. Der Installationspartner in Deutschland ist inno2grid, in Österreich Alpiq.

