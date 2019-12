Ladestationen: Telekom legt nach

Fehlende Ladestationen sind für viele Menschen ein guter Grund, vom Kauf eines Elektroautos abzusehen. Die Infrastruktur soll in den kommenden Jahren ausgebaut werden. Die Deutsche Telekom verdichtet jetzt in einem ersten Schritt ihr bundesweites Netz an Schnell-Ladestationen für E-Autos.



Wie das Unternehmen mitteilt, hat das Tochter-Unternehmen Comfort Charge inzwischen in Großstädten, an Autobahnen und in Klein- und Mittelstädten 100 Schnell-Ladepunkte errichtet.



Alle Standorte verfügen über eine Leistung von mindestens 100 Kilowatt. Das ermöglicht ein sogenanntes High Power-Charging. So können Autos in nur zehn Minuten 100 Kilometer Reichweite laden. 2020 wird die Telekom die Zahl ihrer Schnell-Ladepunkte weiter ausbauen, kündigte sie an.



Auch Get Charge, der E-Mobility-Service der Deutschen Telekom, erweitert sein Netz. Ein Jahr nach Marktstart ist mit dem französischen Autostrom-Anbieter Gireve der nächste Partner an Bord. Europaweit sind mit Get Charge ab 2020 mehr als 70.000 Ladepunkte in 29 Ländern verfügbar. Mit Get Charge gibt es den Zugang zu Autostrom per App oder Ladekarte.

