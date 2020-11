Lastenrad: Auf die Sicherheit achten

Immer mehr Eltern entdecken das Lastenrad, mit dem sie die Kinder transportieren. Die Dekra-Unfallforscher geben klare Empfehlungen in Sachen Sicherheit. In dieser Hinsicht sind die Ergebnisse einer Versuchsreihe für den aktuellen Dekra-Verkehrssicherheitsreport "Mobilität auf zwei Rädern" eindeutig: Sicher sind Kinder im Lastenrad nur, wenn das Rad über ein Anschnallsystem verfügt - und wenn das auch benutzt wird. Denn die Bremsleistungen moderner Lastenfahrräder sind sehr überzeugend.



Die Experten testeten die verschiedenen Szenarien mit einem Kinder-Dummy. Im einen Fall war der Dummy mit dem vom Hersteller angebotenen Anschnallsystem gesichert, im anderen Fall saß er nicht angeschnallt auf dem Sitz in der Cargo-Box. Gebremst wurde mit der fahrradeigenen Bremse aus 25 km/h.



"Der angeschnallte Dummy veränderte bei der Bremsung seine Position kaum", sagt Peter Rücker, Leiter der Dekra-Unfallforschung. "Dagegen wurde der nicht angeschnallte Dummy aus der Box geschleudert und prallte mit dem Kopf auf die Fahrbahn. Schwerste Kopfverletzungen wären bei einem derartigen Unfall die Folge gewesen - erst recht ohne Helm."



Deshalb kann die Devise aus Sicht der Experten nur lauten: Wer Kinder im Lasten-Fahrrad transportiert, der sollte sie unbedingt anschnallen. Zum Schutz bei Kollisionen mit anderen Verkehrsteilnehmern wird auch zusätzlich ein Helm dringend empfohlen.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Donnerstag, 26.11.2020