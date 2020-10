Leasing-Offerte für den VW Crafter EcoProfi

Mittelständische Gewerbetreibende, Handwerker und Dienstleister sind traditionell die wichtigste Zielgruppe von Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN). Und an die wendet sich der Hersteller jetzt mit einem maßgeschneiderten Angebot.



Und zwar mit dem Crafter Kastenwagen EcoProfi, der laut VWN "beste Stadttauglichkeit, extreme Robustheit und einen ergonomischen Arbeitsplatz mit hoher Nutzlast und einem variablen Laderaumkonzept" unter einen Hut bringen soll.



Der Kunde zahle lediglich für die Nutzung und nicht für den Erwerb des Fahrzeuges - dadurch ergäben sich besonders niedrige monatliche Raten, so die Nutzfahrzeug-Profis. In Zahlen: Die Leasingrate von 199 Euro inklusive des "Alles-Drin-Pakets" gilt für den Crafter EcoProfi 30 Kasten mit mittlerem Radstand und dem 75 kW/102 PS starken TDI. Die Vertragsdauer beträgt 48 Monate, die jährliche Fahrleistung liegt bei 10.000 Kilometern.

