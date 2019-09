LED bei Opel besonders sparsam

Scheinwerfer spielen in der Energiebilanz eines Fahrzeugs durchaus eine Rolle. Beispielsweise präsentiert nun Opel extra sparsame LED-Scheinwerfer, die dabei helfen sollen, die CO2-Emissionen weiter zu senken. Diese Technologie bietet der Hersteller für den neuen Astra und den neuen Corsa an.



Die Scheinwerfer verbrauchen jeweils lediglich 13 Watt. Das entspricht einer Energieeinsparung von 81 Prozent gegenüber Halogen-Lampen, die für das Abblendlicht rund 70 Watt je Scheinwerfer schlucken. Dabei müssen Opel-Kunden keinerlei Kompromisse bei der Lichtleistung eingehen. Ganz im Gegenteil: Dank einer speziellen Reflektortechnik machen auch die neuen LED-Scheinwerfer die Nacht zum Tag.



Das heißt konkret: Die Corsa-Basisversion mit LED-Scheinwerfern schlägt allein in diesem speziellen Bereich mit durchschnittlich 1,3 Gramm CO2-Einsparung pro Kilometer (gemäß NEFZ) zu Buche. Beim Astra (als fünftürige Limousine) sind es 1,26 Gramm.



Die Reduzierung der elektrischen Leistung der LEDs kompensiert Opel mit einer speziellen Scheinwerfer-Konstruktion. So sind die Reflektoren der Scheinwerfer wie eine Art Schaufel geformt. Auf diese Weise können sie das abgegebene Licht der einzelnen LEDs vollständig erfassen und auf die Straße projizieren.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Donnerstag, 26.09.2019