LED-Licht-Initiative bei Renault

Voll-LED-Scheinwerfer bereits in der Kleinwagenklasse: Mit den aktuellen Versionen von Clio, Captur und Zoe hat Renault die modernste Lichttechnik fast flächendeckend eingeführt. Während sie in diesen Modellen und im Espace serienmäßig installiert sind, ist LED-Licht in Mégane, Scénic, Kadjar, Koleos und Talisman ausstattungsabhängig verfügbar.



Die bei Renault LED Pure Vision genannten Module erfüllen die Funktion von Fern-, Abblend- und Standlicht und sollen ein Farbspektrum ähnlich wie Tageslicht emittieren, das den menschlichen Sehgewohnheiten entgegen und der Ermüdung bei Nachtfahrten vorbeugt.



Im aktualisierten Espace kommen Anfang kommenden Jahres erstmals LED Matrix Vision-Scheinwerfer zum Zug, die die Ausleuchtung der Fahrbahn automatisch der Verkehrssituation anpassen und so die aktive Sicherheit weiter steigern sollen. Sie sind mit einer Frontkamera kombiniert und erlauben das blendfreie Fahren trotz dauerhaft eingeschalteten Fernlichts.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Montag, 16.12.2019