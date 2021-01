LED-Lichtsysteme: Wer hat den besten Durchblick?

Was können die neuen, hochmodernen Lichtsysteme? Die Zeitschrift auto motor und sport ist dieser Frage nachgegangen und hat die digitalen LED-Lichtsysteme im BMW X5, Ford Focus, Mercedes A-Klasse, Porsche Cayenne, Audi E-Tron und Volvo XC60 getestet. Ergebnis: Hell sind alle. Große Unterschiede gibt es aber vor allem beim Preis.



Was die Systeme können: Sie leuchten selbst tückische Kuppen und Senken aus und reagieren auf entgegenkommende Fahrzeuge durch Aussparen bestimmter Blendbereiche. Unterschiede gibt es trotzdem: Manche Systeme arbeiten eher abrupt, andere mit ruhiger Leuchthand und großzügigeren Ausschnitten.



Was den Preis betrifft, so ist die Spanne groß: Das LED-Modul kostet beim BMW X5 und dem Porsche Cayenne rund 2.000 Euro, bei der A-Klasse 1.500 Euro, zwischen 500 und 1.300 im Ford Focus und 1.000 Euro bei Volvo.



Die größte Reichweite bietet BMW mit bis zu 500 Metern dank Laserunterstützung. Bei der A-Klasse bietet Mercedes ein etwas gelberes Licht und eine etwas geringere Reichweite. Ebenfalls gute Reichweiten, homogene Ausleuchtung und zuverlässiges Ausblenden bei entgegen kommenden Fahrzeugen bieten Porsche und Volvo. Bei Ford sind Reichweite und Leuchtkraft geringer als bei der Konkurrenz, aber immer noch gut und kein Vergleich zur Leistung alter Xenon-Leuchten.



Die beste Leistung zum höchsten Preis liefert der Audi e-tron. Er verfügt über digitale Matrix-LED, kann über einen Chip eine Million Minispiegel ansteuern und so das LED-Licht individuell an die Straßenverhältnisse anpassen. "Kein Modell im Test verteilt sein Licht feiner, keiner blendet gefühlvoller ein und aus", urteilt die Fachzeitschrift. Das hat allerdings seinen Preis: nämlich 4.500 Euro.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Freitag, 29.01.2021