Leinen los: Mercedes-Benz Vans auf der "boot 2020"

Rund 1.900 Aussteller aus mehr als 70 Ländern zeigen bis zum 26. Januar 2020 auf der "boot" in Düsseldorf ihr aktuelles Portfolio. Zum vierten Mal mit dabei auf den 230.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche ist auch Mercedes-Benz Vans.



In Halle 8A im Mittelpunkt: die mobilen Begleiter für Wassersport, Freizeit und Urlaub mit Stern. Also etwa die Großraumlimousine V-Klasse, das kompakte Reisemobil Marco Polo und der Pick-up namens X-Klasse.



Außerdem sind die Schwaben Partner der Indoor-Welle und des 65 Meter langen Flatwater-Pool in der Beach World, beides ebenfalls in Halle 8A. Dort wird die mehrfache Weltmeisterin im Stand-Up-Paddling (SUP) und Mercedes-Benz Vans-Markenbotschafterin Sonni Hönscheid Autogramme und Interviews geben, und am 25. Januar um 16.45 Uhr steht eine exklusive Trainingssession auf dem Messeprogramm.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Montag, 20.01.2020