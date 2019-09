Lena Meyer-Landrut goes electric

Lena Meyer-Landrut elektrisiert die Fans: Mit ihrem neuen, musikalisch überraschenden Album „Only Love, L“, ist sie auf Anhieb in den Charts. Auch beim Thema Mobilität geht Lena neue Wege: Sie setzt komplett auf Elektromobilität.

„Manchmal tut ein ‚Reset’ gut. Einfach mal umdenken und die Dinge ganz anders machen. Deshalb habe ich mir mit meinem neuen Album viel Zeit gelassen“, sagt Lena Meyer-Landrut. „Auch beim Thema Mobilität finde ich es an der Zeit, über Alternativen nachzudenken und die ersten, richtigen Schritte zu gehen. Für mich selbst heißt das: Mein Auto fährt komplett elektrisch. Damit möchte ich meinen individuellen Beitrag leisten, um die Umwelt zu entlasten. Es ist zwar schwer alles richtig zu machen, aber ich glaube mit vielen kleinen, bewussteren Entscheidungen können wir die Dinge etwas besser machen. Dementsprechend empfinde ich auch die Entscheidung der Marke smart, ab 2020 ,fully electric’ zu gehen, als wichtiges und starkes Statement.“

Lena ist bereits seit Jahren begeisterte smart-Fahrerin. Seit Januar 2019 fährt sie einen smart EQ forfour (Stromverbrauch kombiniert: 20,8 bis 13,4 kwh/100 Kilometer; CO2- Emissionen kombiniert: null Gramm/Kilometer). Mit ihrem smart EQ forfour verbindet Lena die sprichwörtliche Agilität und Parkplatzfreundlichkeit des smart mit lokal emissionsfreiem Fahren und rund 155 Kilometern Reichweite nach NEFZ – eine ideale Kombination für urbane Mobilität. Als überzeugte und regelmäßige Nutzerin eines Elektrofahrzeugs hat sich Lena nun dafür entschieden, eine Partnerschaft mit smart einzugehen. Wie kaum eine andere Marke hat smart von Beginn an urbane Mobilität radikal neu definiert. Als Vorreiter in Sachen Elektromobilität hat smart bereits 2007 mit dem smart ed ein vollelektrisches Serienfahrzeug vorgestellt und bietet heute schon das komplette Modellportfolio – smart EQ fortwo, smart EQ cabrio und smart EQ forfour – vollelektrisch an. Die Marke smart wird bis 2020 vollständig auf den elektrischen Antrieb setzen und damit die erste Automobilmarke der Welt sein, die von Verbrennungsmotoren komplett auf elektrische Antriebe umsteigt. Der Geist der Marke smart ist individuell, konsequent und nachhaltig. smart kombiniert Elektromobilität und umweltbewusstes Fahren mit Fahrspaß in der Stadt.

„Wir freuen uns, mit Lena das Gesicht für die Elektrifizierung unserer Marke gewonnen zu haben. Als Fahrerin eines smart EQ forfour und überzeugte Vertreterin der Elektromobilität ist Lena die perfekte Botschafterin für unsere Entscheidung, ab 2020 ,fully electric’ zu gehen“, so Kirsten Ehrlich, Leiterin Vertrieb smart des Mercedes-Benz Cars Vertrieb Deutschland (MBD). “ red/pr

© Mannheimer Morgen, Freitag, 13.09.2019