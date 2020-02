Leute, Leute: Kymco ergänzt die People-Reihe

Kein Stau, kein Stress: Auf dem Roller fährt man auch in den hektischen Innenstädten immer auf der sicheren Seite. Die wendigen Zweiräder machen Spaß und liegen bei modebewussten jungen Menschen voll im Trend. Vor allem die People-Reihe des taiwanesischen Herstellers Kymco fährt auf der Überholspur. Denn der Allrounder setzt Maßstäbe, egal, ob mit 50, 125 oder 150 Kubik - und das schon seit 22 Jahren.



Jetzt legt Kymco kräftig nach und schickt den New People S 300i ABS auf die Straße. Das hubraumstärkste Modell des Unternehmens lässt kaum Wünsche offen. Kymcos Connectivity-System Noodoe inklusive intuitiver Navigation macht den New People S 300i ABS zum vollvernetzten Smart Scooter in der 300er Klasse.



Was gibt es zur Optik zu sagen? Der New People S 300i ABS kommt mit einer geschärften Frontpartie auf den Markt, die von der markanten LED-Beleuchtung samt Tagfahrlicht dominiert wird. Abgerundet wird der Auftritt durch einen eleganten Übergang in ein langgezogenes. Die Vertiefungen im Karosserie-Design sollen die Dynamik unterstreichen zusammen mit den 16-Zoll-Leichtmetallrädern mit Fünf-Speichen-Felgen für einen sportliche Erscheinung sorgen.



Auch beim Komfort geht der People S 300i ABS keine Kompromisse ein, versichert der Hersteller. Die Sitzbank mit spezieller Polsterung und Lederbezug biete eine makellose Sitzposition sowie viel Platz für Fahrer und Sozius, heißt es .Und: Das praktische Multifunktionsschloss hat einen Hauptschlüssel für Zündung, Tankdeckel und Sitzbankentriegelung.



Der 4-Ventil-Motor leistet 20,1 kW/27,3 PS bei einem maximalen Drehmoment von 27,8 Newtonmeter. Dank stufenloser Variomatik seien Vibrationen kaum zu spüren, teilt Kymco mit. Das Fahrwerk sei sehr gut austariert zwischen leichter Handlichkeit und hoher Stabilität. Dadurch sollen Kurven aller Radien zum reinen Vergnügen werden.



Fazit: Der New People S 300i ABS Großradroller ist moderner und komfortabler Alltagsbegleiter, der schnelle Überholmanöver erlaubt und sich wendig durch den Stadtverkehr schlängelt. Er ist ab sofort für 5.280 Euro zuzüglich Überführungskosten in der Farbe diamond silver matt bei über 550 Kymco-Händlern erhältlich.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 26.02.2020