Lexus baut neue elektrische Antriebssteuerung

"Direct4" ist der Name einer neuen elektrischen Antriebssteuerung von Lexus. Der japanische Autohersteller nutzt die Technik sowohl in vollelektrischen Autos als auch in Fahrzeugen mit Hybridantrieb. Das System soll eine präzise bedarfsgerechte Verteilung von Drehmoment und Bremskraft an allen vier Rädern gewährleisten und damit die Basis für herausragende Performance, Fahrsicherheit und Handling-Eigenschaften bilden.



Das System regelt die Drehmomentverteilung der vorderen und hinteren Elektromotoren sowie die Verteilung der Bremskraft an allen vier Rädern. Damit wird der Antrieb der Vorder- und Hinterräder den jeweiligen Fahrbedingungen und den Absichten des Fahrers angepasst.



Das System umfasst eine E-Achse vorn und hinten jeweils mit drehmomentstarkem Elektromotor und Getriebe. "Da der Motor über eine einzelne Antriebswelle direkt mit den Rädern verbunden ist, ist ein verzögerungsfreier Antrieb mit optimaler Kraftverteilung garantiert", teilt Lexus mit. Intuitiv und direkt, vermittle dieser Aufbau den Eindruck, als sei der Fahrer vollständig mit dem Fahrzeug verbunden.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Montag, 07.12.2020