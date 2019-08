Lexus Design Award 2020: Es geht los

Innovation, Faszination Antizipation - diese drei Grundprinzipien müssen alle Beiträge erfüllen, die für den Lexus Design Award 2020 eingereicht werden. Das ist ab sofort möglich - bis zum 14. Oktober 2019.



Neues Design schaffen, das den künftigen Bedürfnissen des Einzelnen und der Gesellschaft gerecht wird - dieser Anspruch steckt auch hinter der achten Auflage des Wettbewerbs. Die sechs Finalisten werden laut Lexus Anfang 2020 feststehen. Sie können an einem hochkarätig besetzten Mentoring-Programm in New York City teilnehmen und dort mit einem Budget von rund 20.000 Euro einen Prototypen ihres Design-Konzepts erstellen. Die Entwürfe werden bei der Milan Design Week 2020 (21. bis 26. April 2020) gezeigt, ehe der Gewinner des Lexus Design Award 2020 bekanntgegeben wird.

