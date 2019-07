Lexus LC Cabrio lässt Hüllen fallen

LC steht bei Lexus für das luxuriöse Sport-Coupé. Jetzt lässt auch die Oben-ohne-Version Hüllen fallen. Einen ersten Vorgeschmack gab es auf dem diesjährigen Goodwood Festival of Speed: Ein Prototyp des Lexus LC Cabriolets startete auf der traditionellen Bergstrecke - und zeigte sich damit erstmals in Aktion.



Lang, flach und schlank: Das Lexus LC Cabriolet hat die gleichen athletischen Proportionen wie das Coupé, entwickelt dabei aber eine eigene Identität. Die großen Räder und kurzen Überhänge versprechen hohe Leistungen und ein sportliches Fahrgefühl. Auch wenn der Prototyp in Goodwood noch getarnt unterwegs war, weist er das Design und die dynamischen Fähigkeiten der Serienversion auf. Den Termin für die Markteinführung des schnittigen Cabriolets will Lexus noch bekannt geben.

