Lexus-Yacht kommt ans Licht

Noch hüllt Lexus sein maritimes Projekt in Dämmerlicht. Doch schon bald soll die erste Luxus Yacht der höheren Toyota-Tochter in See stechen. Name des Nobel-Boots: "LY 650".



Als Ausdruck der Lexus-Designsprache "L-finesse" knüpft die LY 650 da an, wo das Sport-Yacht-Konzept von Lexus aufgehört hat. Auch dieses Boot wurde von "Marquis Yachts" hergestellt, das damit seine Erfahrungen und Fähigkeiten in der Fertigung maßgeschneiderter Boote unter Beweis gestellt hat. Bei der LY 650 übernimmt der Hersteller mit Sitz im US-Bundesstaat Wisconsin neben dem Bau auch Vertrieb und Wartung. Die erste fertiggestellte "Lexus LY 650" wollen die Japaner voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2019 präsentieren.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 03.07.2019