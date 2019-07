Lexus zeigt LC Cabrio

LC steht bei Lexus für das luxuriöse Sport-Coupé. Jetzt lässt auch die Oben-ohne-Version die Hüllen fallen. Einen ersten Vorgeschmack gab es auf dem Goodwood Festival of Speed: Ein Prototyp des Lexus LC Cabriolets startete auf der traditionellen Bergstrecke – und zeigte sich damit erstmals in Aktion. Lang, flach und schlank: Das Lexus LC Cabriolet hat die gleichen athletischen Proportionen wie das Coupé, entwickelt dabei aber eine eigene Identität. Der Termin für die Markteinführung will Lexus noch bekanntgeben. mid / Bild: Lexus

