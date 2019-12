Licht getestet - Mitsubishi gewonnen

Dieser Gratis-Lichttest 2019 hat sich für René Fischer aus Wiesbaden so richtig gelohnt. Er füllte während der Überprüfung in seinem Kfz-Meisterbetrieb einen Gewinnspiel-Flyer aus. Und gewann damit einen Outlander Plug-in-Hybrid vom offiziellen Lichttest-Autopartner Mitsubishi im Wert von 44.990 Euro.



Bei der Fahrzeugübergabe betonte Mitsubishi-Geschäftsführer Dr. Kolja Rebstock: "Gute Sicht und richtige Beleuchtung sind bei schlechtem Wetter und in der Dunkelheit das A und O. Wir freuen uns, diese traditionsreiche und sinnvolle Aktion im Sinne der Verkehrssicherheit als Partner mit einem Outlander Plug-in-Hybrid zu unterstützen."



Fast sechs Millionen Autofahrer haben ihre Beleuchtung testen lassen. "Durch die kostenlose Überprüfung des Auto-Lichts geben die Kfz-Meisterbetriebe jährlich einen dreistelligen Millionenbetrag als geldwerte Leistung an die Autofahrer weiter", sagt ZDK-Präsident Jürgen Karpinski.

