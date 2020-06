Liebe am Leasing wächst

Für fast die Hälfte der Autofahrer überwiegen die Vorteile des Leasings. Das teilt das Autoportal mobile.de mit auf Basis einer bei YouGov in Auftrag gegebenen Umfrage.



Die Vorteile eines Leasing-Vertrags sind leicht ersichtlich: vorhersehbare Kosten und regelmäßig ein neues Auto. So sehen auch 22 Prozent der Befragten den größten Vorteil in der Planungssicherheit durch feste Monatsraten.



Doch wirklich dominierend ist das Leasing bislang noch nicht: Nur etwa jeder Siebte (14 Prozent) hat hierzulande schon mindestens einmal ein Fahrzeug geleast. Allerdings wurde laut DAT-Report 2019 bereits jeder fünfte privat erworbene Neuwagen (22 Prozent) geleast.



"Das Interesse an der Langzeitmiete eines Fahrzeugs ist da", heißt es bei mobile.de. Von denjenigen, die innerhalb der nächsten zwei Jahre die Anschaffung eines Autos planen, würden etwa 13 Prozent ihr nächstes Fahrzeug am liebsten leasen.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Donnerstag, 25.06.2020