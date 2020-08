Limousine mit Akku und Extra-Boost

Plug-in-Hybride liegen voll im Trend. Auch BMW widmet der Technik seine ganze Aufmerksamkeit. Wie gut das Zusammenspiel aus Verbrenner und E-Antrieb funktionieren kann, zeigt der 330e.

Es ist das kraftstrotzende Zusammenspiel eines 184 PS starken Benziners mit einem 113 PS-Elektromotor. Kombiniert entsteht eine Systemleistung von bis zu 292 PS, die, wenn man aufs Ganze geht, die schicke Limousine ganz schön in Wallung versetzt. Möglich macht’s der serienmäßige XtraBoost. Durch den wird die von beiden Motoren gemeinsam mobilisierte Leistung von 252 PS für bis zu zehn Sekunden um zusätzliche 40 PS gesteigert. Und ab geht die Post.

Rein elektrisch fahren ist im Alltag für bis zu 60 Kilometer möglich. Im Alltag realistisch sind höchstens 40. Das ist jetzt nicht gerade eine üppige Reichweite, aber sie genügt, um im Alltag immer dann Energie aus dem Akku in Anspruch zu nehmen, wenn es Sinn macht und so den Spritverbrauch insgesamt auf einem niedrigen Level zu halten. Wenn man die rein elektrische Kapazität ausgeschöpft hat, geht es hybrid weiter – und immer noch sehr schwungvoll: Das Testfahrzeug tritt inklusive M-Sport-Paket jederzeit sehr kraftvoll an und büßt auch durch das Zusatzgewicht der Batterien im Heck nicht an Dynamik ein. Nicht zuletzt aufgrund des fein abgestimmten Fahrwerks und ausgefeilter Technik kurvt es sich souverän und mit hohem Spaßfaktor durch die Gegend.

Entscheidend ist, was man daraus macht: Die Fahrweise bringt letztlich Klarheit darüber, ob die Hybrid-Technik im 330e für einen selbst wirklich Sinn macht, oder man sich den Mehrpreis besser hätte sparen sollen. Wer die moderne Antriebstechnik jedoch mit Maß und Ziel nutzt – darunter muss der Fahrspaß keineswegs leiden – bekommt eine gute Mischung aus E-Mobilität für den dichten Stadtverkehr und sportlicher Ausrichtung für kurvige Landstraßen und kerzengerade Autobahnen.

Ein dickes Minus gibt es dennoch zu verzeichnen. Das hat aber weniger mit der Technik oder gar den Fahreigenschaften des bayerischen Teilzeitstromers zu tun, als mit der „Hardware“. Denn: Durch die Batterie im Heckbereich sinkt das Kofferraumvolumen von 480 auf 375 Liter. Über 100 Liter weniger sind schon eine Hausnummer.

Im Fahrmodus Hybrid fährt die 330e Limousine mit einer Geschwindigkeit von bis zu 110 km/h rein elektrisch. Im Modus „Electric“ ist lokal emissionsfreies Fahren sogar mit bis zu 140 km/h möglich.

Zur hybridspezifischen Serienausstattung gehört auch ein akustischer Fußgängerschutz: Über extra Außenlautsprecher wird ein unverwechselbarer, speziell für elektrifizierte BMW-Modelle kreierter Sound generiert. Die Klanggestaltung im niedrigen Geschwindigkeitsbereich strahlt akustische Präsenz aus, ohne den Geräuschpegel im Innenraum negativ zu beeinträchtigen.

Der Elektromotor selbst ist Platz sparend in das reibungslos funktionierende Achtgang-Steptronic-Getriebe integriert.

Aufgrund der Konstruktionsweise fällt die hybrid-spezifische Ausführung des Getriebes nur um 15 Millimeter länger aus als die entsprechenden Varianten für herkömmlich angetriebene Modelle der neuen 3er Limousine.

Einen besonders hohen Wirkungsgrad erreicht die Stromerzeugung durch Rekuperation von Bremsenergie, wobei der Elektromotor die Funktion eines Generators übernimmt. Die entweder auf diese Weise oder durch den Anschluss ans Stromnetz in die Hochvoltbatterie eingespeiste elektrische Energie dient auch zur Versorgung des Zwölf-Volt-Bordnetzes. Damit wird der vom Verbrennungsmotor angetriebene Generator entbehrlich und die Effizienz des Gesamtsystems weiter erhöht.

Mit einem Energiegehalt von 12,0 Kilowattstunden (kWh) ermöglicht die Lithium-Ionen-Hochvoltbatterie laut BMW eine rein elektrische Reichweite von 59 bis 66 Kilometer.

Wenn Städte Umweltzonen für ausschließlich emissionsfreies Fahren deklarieren, ist die 330e Limousine dafür gerüstet: Mit der Funktion „eDrive Zones“, die inzwischen serienmäßig zum Ausstattungsumfang aller Plug-In-Hybrid-Modelle der Marke gehört, können Umweltzonen mithilfe der sogenannten Geo-Fencing-Technologie automatisch erkannt werden. Bei Einfahrt wechselt das Fahrzeug dann automatische in den rein elektrischen Fahrbetrieb.

Zum Lieferumfang gehören bei BMW zwei Ladekabel – eins für die heimische Steckdose und ein Mode-3-Stecker. Geladen wird aber nur mit maximal 3,7 Kilowatt. Realistisch ist daher eine Ladezeit von knapp vier Stunden. An einer haushaltsüblichen Steckdose dauert es ungefähr doppelt so lang.

Wer auf absehbare Zeit keinen Zugang zu einer Stromquelle beziehungsweise schlicht keine Zeit zum Nachladen hat, kann den Ladezustand der Batterie per Knopfdruck erhalten.

Eine weniger sinnvolle, dafür aber in Notfällen – wenn der Akku klamm ist – hilfreiche Möglichkeit ist es, die Batterie über den laufenden Benzinmotor zu laden. Dazu muss der Modus „Battery Control“ ausgewählt werden. Weitere Auswahlmöglichkeiten bezüglich der Fahrmodi sind „Sport“, „Hybrid“ und „Electric“.

