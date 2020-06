Lkw und Omnibusse: Sicherheit zum Nachrüsten

Mercedes-Benz will seine Lkw sicherer machen, denn schwere Nutzfahrzeuge sind im Straßenverkehr generell immer noch eine große Gefahr. Mercedes-Benz und Setra bieten deshalb jetzt zusätzlich Abbiege-Unterstützung zur Nachrüstung für nahezu alle Lkw und Omnibusse der beiden Marken an.



Abbiege-Assistenten können einen wichtigen Beitrag zum Schutz von Radfahrern und Fußgängern sowie Fahrern von E-Scootern leisten. So geht zum Beispiel die Unfallforschung der Versicherer davon aus, dass mit einem solchen System rund die Hälfte aller Unfälle zwischen Lkw und Radfahrern vermieden werden könnte. Die Zahl der damit verbundenen Todesfälle ließe sich im Idealfall um rund ein Drittel reduzieren, die Zahl der Schwerverletzten um mehr als 40 Prozent.



Für nahezu jeden Lkw oder Bus von Mercedes-Benz und Setra gibt es nun die passende Unterstützung für den Stadtverkehr: Seit Ende 2019 gibt es den vollintegrierten Abbiege-Assistenten -auch als S1R bezeichnet - von Mercedes-Benz Trucks nicht nur ab Werk, sondern auch als eine der Serienlösung ebenbürtige Nachrüstlösung - und zwar für viele gängigen Modelle von Actros, Arocs, Antos und Econic ab dem Baujahr 2017.



Ein weiteres neues Nachrüstsystem: Der Abbiege-Assistent basic ist lieferbar für den Atego sowie für jene Actros, Antos und Arocs, die nicht mit dem vollintegrierten ab Werk verfügbaren Abbiege-Assistenten nachgerüstet werden können. Dieser Abbiege-Assistent ist ebenfalls zur Nachrüstung für Omnibusse von Mercedes-Benz und Setra verfügbar.

