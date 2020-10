Löwen-Legenden in der Sammelbox

Peugeot hat Sammelboxen mit Modellen ganz besonderer Fahrzeuge zusammengestellt. Zum etwas unrunden 210. Geburtstag integriert die französische Löwen-Marke Nachbildungen des L45, Gewinner beim Rennen Indianapolis 500 im Jahr 1916, und das Konzeptfahrzeug e-Legend. Beide Modellautos gibt es in Schwarz und in Weiß.



Jede Platte innerhalb der Box, auf der die Fahrzeuge stehen, trägt eine Identifikationsnummer von 1 bis 210. Zudem wurden alle Jubiläums- Nachbildungen von den Designern des "Peugeot Design Lab" signiert. Die Modelle sind aus Massivharz und im Maßstab 1:43 gefertigt. Detailgetreu bilden sie das ikonisch zulaufende Heck des L45 und die scharfen Kanten des e-Legend Concept - eine Hommage an das 504er Coupe - nach.



Mit den neuen Sammlerboxen erweitert Peugeot die Lifestyle-Kollektion "Since 1810". Ab sofort können Fans das auf 210 Exemplare limitierte Sammlerstück für 104,90 Euro über den Online-Shop "boutique.peugeot.com" erwerben.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Montag, 05.10.2020