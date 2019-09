Logensitze im Opel Zafira

Wer sitzt schon gerne hart und unbequem? Opel wirbt nun für seine komfortablen Sitze im Modell Zafira und präsentiert einen ulkigen Werbespot. Er spielt in einer Schulklasse. "Jeder verdient den besten Platz", lautet dort der Slogan.



Ausgangssituation: Im Klassenzimmer findet eine Schülerin keinen wirklich bequemen Platz. Was also tun? Ganz einfach, denkt sich das kluge Mädchen: Dann nehme ich mir den Ledersessel vom Lehrer. Schließlich habe ich auch sonst den besten Platz - wie im neuen Opel "Zafira Life".



Diese Szene aus der soeben gestarteten internationalen,TV- und Kommunikationskampagne für den neuen Großraum-Van beschreibt, auf was es beim Zafira Life ankommt: bequeme Plätze für alle.



"Unser neuer Opel Zafira Life ist das optimale Familien-, Freizeit- und Business-Mobil mit Top-Komfort für bis zu neun Personen - egal, wo sie gerade sitzen", sagt Christina Herzog, Marketing-Chefin von Opel Deutschland. "Die Qualitäten des Großraum-Vans spitzen wir in der neuen Kommunikationskampagne auf einen Satz zu: Jeder verdient den besten Platz!" Mit weniger solle sich auch niemand zufrieden geben.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Montag, 09.09.2019