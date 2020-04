Lufttaxi kein großer Luxus

Nur Millionäre landen mit dem Hubschrauber am Zielort. So könnte man meinen. Lufttaxis gelten als Verkehrsmittel der oberen Zehntausend. Doch das könnte sich ändern. Aber es gibt auch Grenzen nach oben. Denn laut einer Machbarkeitsstudie von Porsche Consulting könnte der "Einsatz von kleinen, sehr wendigen Lufttaxis mit leisem elektrischem Antrieb" schon im Jahr 2025 Wirklichkeit werden.



Zu realisieren wäre das beispielsweise, indem die Lufttaxis insbesondere die Zubringerdienste von umliegenden Städten zum Flughafen übernehmen, sagen die Experten. Nach Berechnungen der Berater würde beispielsweise ein Flug von Bietigheim-Bissingen nach Leinfelden-Echterdingen nur sechs Minuten dauern und je Passagier 57 Euro kosten. Zum Vergleich: Ein Taxi wäre demnach auf dieser Strecke bei günstigen Verkehrsverhältnissen mindestens 30 Minuten unterwegs - vorausgesetzt die Autobahn ist frei. Und der Fahrpreis im konventionellen Taxi läge bei rund 90 Euro.



Doch könnten allzu hochfliegende Erwartungen wieder gedämpft werden: Nach mehreren Modellrechnungen für den möglichen Einsatz von Flugtaxis kamen Forscher der Technischen Universität München, der Technischen Hochschule Ingolstadt und vom Bauhaus Luftfahrt (einem Verein, der sich mit der Zukunft der Mobilität im Allgemeinen sowie der Luftfahrt im Besonderen beschäftigt) zu dem Ergebnis, dass Lufttaxis voraussichtlich lediglich 0,05 bis höchstens 1,6 Prozent der täglich zurückgelegten Kilometer abdecken werden.



Damit läge demnach der Anteil der fliegenden Taxis noch unter dem der vierrädrigen Pendants. Weiter heißt es in der Analyse, dass in allen durchgerechneten Szenarien die Flugtaxis nur einen sehr kleinen Anteil der Transporte durchführen dürften. "Das bedeutet im Klartext: Flugtaxis werden kein anderes Transportmittel ersetzen können", sagt das zur Versicherungsgruppe HUK Coburg gehörende Goslar-Institut.



Laut der Studie dürfte die größte Nachfrage nach Flugtaxis auf Kurzstrecken bestehen. Allerdings halten die Wissenschaftler tägliche Pendelverkehre mit solchen Fluggeräten auch für sehr unwahrscheinlich. Die Szenarien der Forscher legen unterdessen alle ähnliche Preise wie in Auto-Taxis zugrunde. Doch die seien der Studie zufolge nur bei einer hohen Auslastung realistisch, teilt das Goslar-Institut mit.



Diese Aussagen der Luftfahrtforscher relativieren Erwartungen und Prognosen mancher Verkehrsplaner und Politiker. Denn die versprechen sich von Flugtaxis einen wesentlichen Beitrag zur künftigen Mobilität. Als großen Luxus kann man Lufttaxis aber wohl so oder so nicht bezeichnen.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Dienstag, 21.04.2020