Luxus-Uhr im Rolls-Royce Ghost

Fast jedes Auto hat eine Uhr an Bord. Bei Rolls-Royce darf es das Modell einer Manufaktur für Luxus-Uhren sein. In diesem Sinne bietet Rolls-Royce jetzt eine äußerst rare Edition an: die Ghost Zenith Collection.



Zenith ist eine Uhrenmarke, die für feinstes Handwerk bekannt ist. Die Sondermodell-Kollektion sei der Gipfel einer zehnjährigen Entwicklung, teilt Rolls-Royce stolz mit. Die Edition ist auf 50 Exemplare limitiert und versteht sich als Würdigung des Namens Ghost, der zum wichtigen Eckpfeiler der modernen Rolls-Royce-Geschichte geworden ist.



Die einzige Gelegenheit, eine ähnliche Rarität bei Rolls-Royce zu erwerben, war 2016 der ebenfalls limitierte Phantom VII Zenith. Die wenigen Exemplare wurden zu begehrten Sammlerstücken und setzten Maßstäbe beim Luxus.



"Die Ghost Zenith Collection bietet eine vorwärtsgerichtete Sammlung einzigartiger Eigenschaften, die den Ghost zur fortschrittlichsten Super-Luxus-Limousine aller Zeiten machte", sagt Rolls-Royce-Chef Torsten Müller-Ötvös. Diese Edition gebe Kunden die seltene Gelegenheit, ein echtes Stück Zeitgeschichte zu erwerben. "Der Ghost ist der erfolgreichste Rolls-Royce aller Zeiten, und so markiert die Zenith Collection einen Meilenstein unserer modernen Geschichte."



Als 2009 der 200EX vorgestellt wurde, präsentierte das Unternehmen ein Konzept, das sowohl auf Fahrer als auch auf Beifahrer ausgerichtet war. Die Ghost Zenith Collection enthält viele Referenzen an den 200EX. Die wohl bedeutendste ist ein Barren, der aus dem Material der eingeschmolzenen Spirit of Ecstasy des 200EX gegossen wurde und sich auf der Mittelkonsole jedes der 50 Ghost Zenith befindet. Er ist mit den drei elementaren Design-Linien des Ghost graviert. Sowohl die Spirit of Ecstasy als auch die Uhr der Kollektionsmodelle führen den Namen der Sonderedition.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Donnerstag, 15.08.2019