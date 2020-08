M4 Coupe und M4 GT3: Schnelle Geschwister

Zwei "Ikonen für die Straße und die Rennstrecke" Seite an Seite: Auf dem Red Bull Ring zeigte die BMW M GmbH jetzt erstmals die Prototypen des neuen M4 Coupe und des neuen M4 GT3. Im Vorfeld des MotoGP "BMW M Grand Prix of Styria" traten die beiden Boliden in einem für diesen Zweck speziell angefertigten Camouflage-Design auf: Ihr endgültiges Design wird erst zu einem späteren Zeitpunkt gezeigt.



Das neue M4 Coupe wird wie die neue M3 Limousine und alle weiteren aktuellen High-Performance-Automobile der sportlichen BMW-Tochter in zwei Leistungsstufen zu haben sein: "Neben einer Variante mit 353 kW/480 PS und 6-Gang Handschaltung wird jeweils auch ein Competition-Modell mit 375 kW/510 PS und 8-Gang M Steptronic-Getriebe mit Drivelogic angeboten", heißt es bei der M GmbH.



Für Philipp Eng, der den BMW M4 GT3 pilotierte, war der Auftritt auf dem österreichischen Rundkurs ein Vorgeschmack auf das kommende Jahr: "Ich kann es gar nicht erwarten, mit dem BMW M4 GT3 an den Start zu gehen," so der Österreicher, der in der DTM mit dem ZF BMW M4 DTM antritt. "Schon nächstes Jahr wird der BMW M4 GT3 seine ersten Rennen absolvieren und kann dann seine Performance unter Wettbewerbsbedingungen beweisen."

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Freitag, 21.08.2020