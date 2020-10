Magna baut den Fisker Ocean

Magna und Fisker arbeiten bei der Produktion des elektrisch angetriebenen SUV namens Ocean zusammen. Geplant ist auch eine gemeinsame Plattform-Nutzung. Die Bänder sollen im vierten Quartal 2022 anlaufen.



Der Fisker Ocean wird zunächst exklusiv von Magna in Europa hergestellt. Das Fahrzeug nutzt die Elektrofahrzeug-Architektur von Magna in Kombination mit dem Fisker-Flexible Platform Adaptive Design (FF-PAD).



"Wir freuen uns sehr, mit Fisker an einem so interessanten und nachhaltigen Produkt arbeiten zu können und sind gespannt, welche zusätzlichen Möglichkeiten diese Zusammenarbeit noch bieten kann", sagte Swamy Kotagiri, Präsident von Magna. "Dies ist ein hervorragendes Beispiel für unsere Strategie, das gesamte Magna-Portfolio für zukünftige Mobilitätsanforderungen zur Verfügung zu stellen und dabei unsere Fähigkeiten im Bereich Gesamtfahrzeugentwicklung und -produktion einzusetzen.



"Aufgrund marktführender innovativer Lösungen und der Gesamtfahrzeugkompetenz hat Magna eine einzigartige Position," so Frank Klein, President Magna Steyr. "Mehr als 3,7 Millionen produzierte Fahrzeuge und unser Know-how im Bereich der Elektromobilität bilden eine starke Basis, um Fisker bei der Entwicklung und Herstellung des Fisker Ocean zu unterstützen.



Der Ocean ist laut Fisker das nachhaltigste SUV weltweit. Er soll ab etwa 37.500 Dollar vor Stuern kosten und eine Reichweite von etwa 480 Kilometern schaffen.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Montag, 19.10.2020