Magna mit neuem Chef in die Zukunft

Zulieferer Magna bekommt in schwierigen Zeiten für die Autoindustrie einen neuen Steuermann. Im Januar 2021 übernimmt Seetarama Kotagiri den Posten des Vorstandsvorsitzenden. Der bisherige Chef Don Walker geht in den Ruhestand.



Seetarama Kotagiri sieht das Unternehmen trotz der Corona-Krise gut gerüstet für die Herausforderungen der Zukunft. Stärken seien die unternehmerische Kultur, Kenntnisse in Schlüsselbereichen der Autoindustrie, finanzielle Stabilität und eine starke Führung. So hat sich Magna durch Partnerschaften in den Bereichen Autonomie, Elektrifizierung, Elektronik und Konnektivität in den vergangenen Jahren verstärkt, wie die Fachzeitung "Automobilwoche" berichtet.



Magna ist ein kanadisch-österreichischer Konzern, der als Zulieferer und Auftragsfertiger für die Autobranche arbeitet. Unter anderem baut das Unternehmen die Mercedes G-Klasse und den BMW Z4 sowie ab 2022 das Elektro-SUV Fisker Ocean.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 21.10.2020