Maritimer Look: Der Zoe Riviera

Vom Renault Zoe gibt es jetzt ein limitiertes Sondermodell namens Riviera. Dessen Aussehen und Ausstattung haben es in sich. Der Preis: 37.812,10 Euro inklusive Batterie.



Nachtblaue Lackierung, spezielle 16-Zöller, diverse Zierelemente aus der Nautik und reichlich Komfort zeichnen den Zoe Riviera aus. Im Innenraum empfangen die Passagiere Lederbezüge in Navy-Blau oder Sand-Grau und Dekorelemente in Holzoptik.



Basis des Sondermodells ist die Ausstattungsstufe Intens mit Klimaautomatik, Rückfahrkamera und Navigationssystem. Ebenfalls an Bord: Der Notbrems-Assistent mit Fußgängererkennung und der Helfer fürs teilautonome Ein- und Ausparken. Auch an das Winterpaket mit Sitzheizung und beheizbarem Lenkrad hat Renault gedacht, dazu an den 9,3-Zoll-Touchscreen fürs Online-Multimediasystem Easy Link.



Angetrieben wird der Zoe Riviera vom E-Motor mit 100 kW/135 PS Leistung und einem maximalen Drehmoment von 245 Newtonmeter. "Bestellungen sind ab sofort möglich", heißt es bei Renault Deutschland.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Freitag, 02.10.2020