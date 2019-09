Markantes E-Auto von Honda und Land Rovers Nachfolger des Defender

Der eine ist der Nachfolger eines Kultautos, der andere könnte zum Kultauto werden: Der Land Rover Defender und der Honda e gehören zu den auffälligsten Neuerscheinungen bei der IAA.

Vor zwei Jahren hatte Honda sein Elektrofahrzeug auf der IAA vorgestellt. Aus dem Urban EV Concept wurde nun der Honda e: Nur der Name des Kompaktfahrzeugs für die Stadt ist ein bisschen einfallslos, ansonsten steckt der Honda e voller neuer Technik und pfiffiger Lösungen in einem äußerlich scheinbaren Retro-Fahrzeug, bei dem das Design von überzeugender Einfachheit ist (überhaupt scheint Einfachheit das Design-Kennwort der diesjährigen IAA zu sein, denn die Zeit der barocken Karosserien ist offensichtlich vorbei). Der nur für den europäischen Markt gebaute Honda e leistet 154 PS bei einem Drehmomentmaximum von 315 Nm; er lädt in einer halben Stunde 80 Prozent der Energie nach und startet bei unter 30 000 Euro. Eine Besonderheit: Der e hat einen Wendekreis von 4,30 Metern. Im Sommer 2020 sollen die ersten Honda e ausgeliefert werden; schon jetzt haben sich über 40 000 Interessenten gemeldet. Honda kündigte an, bis 2025 alle für Europa vorgesehenen Fahrzeuge elektrifiziert zu haben – nächstes Jahr ist der Jazz als Hybrid dran.

E-Mobilität spielt für den neuen Land Rover Defender (vorerst) keine Rolle: Er wird im kommenden Jahr mit mehreren Verbrennungsmotoren auf den Markt kommen. Nachdem es Jaguar Land Rover gelungen war, das Aussehen des Defenders bis zur IAA tatsächlich geheim zu halten, war am Dienstag die Enthüllung. Der neue Defender schaut ein bisschen nach Discovery aus, aber mit deutlich unterstrichenen Outdoor-Merkmalen. Auch im Innenraum ist der alte Defender immer noch spürbar, wenn auch der Neue bei der Technik auf alle Systeme von Land Rover/Range Rover zurückgreift. Im nächsten Frühjahr werden die ersten Defender zu Preisen von 50 000 (Kurzversion) bzw. 55 000 Euro ausgeliefert. Der Auftritt von Jaguar Land Rover stand jedenfalls ganz im Zeichen des Defenders, all die Discoverys und Rang Rovers waren in die zweite und dritte Reihe verbannt. Auch beim Fachpublikum herrschte ein riesiges Interesse – obwohl der Defender doch eigentlich ein Nischenfahrzeug ist.

Opel, das im Gegensatz zur Konzernmutter Peugeot an der IAA teilnahm, hatte als Besonderheit die e-Version des Corsa und den Plug-in des Grandland dabei. Bei Ford waren es ebenfalls die Hybriden von bekannten Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren, die den Auftritt bestimmten.

Bei Hyundai ist man schon weit auf dem Weg in Richtung E-Mobilität, was die Coupé-Studie „45“ zeigt. Wichtigste Neuheit ist allerdings – neben vielen Hybrid- und Plug-in-Varianten von Verbrennern – die neue Generation des i 10. Die Schwestermarke Kia – unmittelbar neben der Messe beheimatet – hatte übrigens auf einen Auftritt verzichtet, schickte allerdings den neuen XCeed auf die Outdoor-Strecke auf dem Gelände der Frankfurter Messe.

Die Volkswagentöchter Skoda und Seat zeigen meist Hybrid-Varianten bestehender Fahrzeuge, Skoda die (wichtigen) vierten Generationen von Superb und Citigo sowie den Crossover Kamiq, Seat den elektrischen Mii, den Plug-in-Tarrasco und die Studie des vollelektrischen El Born. Beim Seat-Ableger Cupra ist eine Studie des Stromers Tavascan zu sehen.

Ach ja, Lamborghini. Die Italiener, die zum Volkswagen-Konzern gehören, haben ein richtiges „Geschoss“ vorgestellt: den Sian, den leistungsstärksten Lamborghini aller Zeiten. Mit V12-Motor, einem Hybridsystem, das 34 PS bereitstellt, kommt der Sian auf satte 819 PS, ist über 350 km/h schnell und erreicht die 100-km/h-Marke in 2,8 Sekunden. – Ein Auto, das aus der gegenwärtigen Welt gefallen ist? Offenbar nicht: Der Sian war an beiden Pressetagen von Interessierten umlagert. Schwer einzuschätzen sind die drei chinesischen Hersteller, die auf der IAA vertreten sind. Wey gehört zu den bekannteren Marken, die auch weitgehend Bekanntes zeigt: den VV7, den P 8 und das Concept Car „Wey S“. Byton, Hersteller von Elektro-Autos, zeigt unter anderem sein Vorserienfahrzeug M-Byte.

Und Hongqi (auf einem Stand, auf dem alles konsequent mit chinesischen Schriftzeichen bezeichnet ist), Hersteller von Staatskarossen, hat einen grandiosen SUV (grandios hässlich auch, ein Hybrid mit 1400 PS Gesamtleistung) und einen ultraschnellen Supersportwagen mitgebracht. Eines kann man aus diesen Auftritten schließen: Auf dem chinesischen Markt sind die SUVs unumstritten, anders als in Deutschland, wo gerade die Deutungsschlacht um Sinn und Unsinn der Geländewagen-Ableger tobt.

Die Autoindustrie ist unverkennbar im Umbruch. Alle reden von Elektro-Mobilität, wirklich neue E-Fahrzeuge sind allerdings selten. Dennoch: Wegducken ist die falsche Taktik: Ab 2021 gelten die neuen verschärften Regeln, die nur noch 95 Gramm CO2 pro Kilometer erlauben (in der Flotte). Da wird die Produktion von elektrifizierten Fahrzeugen (über)lebenswichtig.

