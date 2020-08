Markenchef testet neuen Fiat E-500

"Die erste Fahrt im neuen Fiat 500 ist für mich ein ganz besonderer, ja sogar ein magischer Moment, eine Vision, die wahr wird", sagt Olivier Francois. Er ist Chef der Marke Fiat und macht nun mit dem neuen Elektro-Cinquecento die Probe aufs Exempel.



"Seit dem Ende des Corona-bedingten Lockdown haben wir alle gelernt, das Leben in der freien Natur und die Kostbarkeit der Umwelt um uns herum noch mehr zu schätzen. Es liegt auch an uns, diese Umwelt zu erhalten", sagt Francois mit Verweis auf den lokal emissionsfreien Elektroantrieb des neuen Fiat 500.



In einem Video nimmt er die Zuschauer mit auf eine Reise durch Turin, voller Emotionen und ohne Emissionen, auf den Spuren des ikonischen "Cinquecento" von 1957. Auf der Fahrt mit dem Sondermodell Fiat 500 "la Prima" erläutert der Fiat-Manager außerdem die neuartige Technologie des Fahrzeugs.



Zu den Stärken des neuen Fiat 500 zählen auch die Reichweite und die verkürzte Ladezeit. Lithium-Ionen-Batterien mit einer Kapazität von 42 kWh ermöglichen eine Fahrtstrecke von bis zu 320 Kilometern im kombinierten WLTP-Zyklus beziehungsweise bis zu 458 Kilometern in der Stadt.



Bestellungen bei den deutschen Fiat Händlern seien ab sofort möglich, teilt Fiat mit. Die Cabriolet-Variante des Fiat 500 "la Prima" soll in den kommenden Wochen auf Deutschland-Tour gehen.

