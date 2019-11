Maserati entwickelt neues Motorenkonzept

Die Viale Ciro Menotti in Modena ist eine bei Autofans bekannte Adresse - hier liegt das Werksgelände von Maserati. Und dort tut sich jetzt des nachts Bedeutsames: Ein kräftig mit Camouflage-Folie getarntes Erprobungsfahrzeug der Marke mit dem Dreizack macht sich auf den Weg, um Praxis-Erfahrungen mit einem neuartigen Motorkonzept zu sammeln.



Das Antriebsaggregat ist in der hinteren Fahrzeugmitte installiert - soviel verraten die Sportwagenbauer. Und: Es verfügt über ein innovatives Verbrennungssystem, das komplett von Maserati entwickelt und gebaut wird. Der Motor "wird zum Urvater einer neuen Motorenfamilie werden, die ausschließlich in den Fahrzeugen der Marke zum Einsatz kommt", verlautet aus Modena.



Im Maserati Innovation Lab werden die bei den Probefahrten generierten Daten in die Fahrsimulatoren eingelesen. Mit Hilfe dieser Methode sollen Prototypen mit der finalen Karosserie-Form entwickelt werden.



Trotz aller Tarnung: Einen wichtigen Hinweis hat Maserati doch gut lesbar auf dem Erlkönig angebracht. Er ist als "Save the Date" gedacht und verweist auf das geplante Debüt des Serienfahrzeugs im Mai 2020.

Donnerstag, 21.11.2019