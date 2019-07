Maserati Grand Tour: 10.000 Kilometer durch China

Maserati hat seine Hommage an China erfolgreich beendet. Der italienische Autobauer feierte das Wachstum auf dem chinesischen Markt in den vergangenen 15 Jahren mit der "Tribute to China Grand Tour". Auf der Reise wurden fast 10.000 Kilometer zurückgelegt. An rund 40 Tagen saßen fast 380 Maserati-Kunden am Steuer der aktuellen Modellpalette. Die Strecke bestand aus vier Teilrouten, die zusammen ein M bildeten.



Die vier Routen führten durch Chinas beeindruckende Naturlandschaften. Die Teilnehmer überquerten die Gipfel und Flüsse des Jangtse-Gebiets, besuchten kulturelle Stätten, folgten der historischen Seidenstraße und durchquerten die atemberaubenden Berglandschaften von Westchina.

