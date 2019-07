Maserati Levante V8 - neuer Supersportler aus Italien

Maserati steht für Luxus pur. Wer einmal in einem dieser edlen Fahrzeuge gesessen hat, der weiß warum. Handarbeit und Perfektion bis ins kleinste Detail lassen das Autofahrerherz höher schlagen. Ganz wesentlich zum internationalen Erfolg der Italiener hat der Levante beigetragen. Das erste SUV der Marke und das einzige Fahrzeug seiner Klasse ist erstmals auch mit einem V8-Twin-Motor verfügbar.



Fans der Marke mit dem Dreizack werden sich freuen. Der Levante schlägt ein neues Kapitel auf. Die Version Levante GTS verfügt über einen 3,8-Liter-V8-Twin-Turbo-Motor mit 390 kW/530 PS. Er tritt in die Fußstapfen der Gran-Turismo-Tradition von Maserati. Der Levante Trofeo kann sich mit jetzt 427 kW/580 PS sogar als Supersportwagen präsentieren. Er ist das stärkste Serienmodell der Italiener.



Der Grundpreis des Levante GTS beträgt 135.000 Euro, der des Levante Trofeo 155.000 Euro. Die darüber hinaus erhältliche streng limitierte Levante Trofeo Launch Edition kostet 175.000 Euro. Sie ist in Europa auf nur 50 Einheiten begrenzt.



Tradition verpflichtet. Immerhin hat Maserati eine über 100-jährige Geschichte vorzuweisen.



Anmerkung der Redaktion: Ein erster Praxistest aus Modena mit den beiden Boliden folgt am 11. Juli 2019.



