Maskottchen fürs Mercedes-Museum

In das Mercedes-Benz-Museum Stuttgart sind zwei Maskottchen eingezogen: Carlotta und Carlchen. Als Duo sollen beide künftig in kindgerechten Printmedien sowie als Motive für Merchandising-Artikel auftreten.



Eine Solo-Rolle nimmt Carlotta ein. Sie wurde in digitaler Form und auch als Walking Act konzipiert, um das Museum als Sympathieträgerin und Identifikationsfigur bei zahlreichen Events zu vertreten.



"Unsere Idee war es, Identifikationsfiguren für Kinder und Erwachsene zu schaffen", sagt Museumsleiterin Monja Büdke. "Als Mutter von zwei Kindern weiß ich, wie positiv die Wirkung animierter Figuren ist."



Das Ergebnis sei ein sympathisches Duo: Carlotta als Ebenbild des Museums und ihr Partner Carlchen als Auto, natürlich mit einem Stern auf der Haube.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Donnerstag, 17.09.2020